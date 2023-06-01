BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」を4月24日より発売する。価格は1回750円。セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで販売される。

本商品は、スーパーマリオブラザーズの世界観を基にしたアニメーション映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」をモチーフにした景品が当たる一番くじ。全8等級32種とラストワン賞が用意されている。

景品ラインナップ

A賞はマリオがデザインされた、約60cmのビッグサイズクッション。B賞には銀河をめぐる新たな大冒険をモチーフにしたルームライトが登場する。シェードをしたまま使用すればナイトランプとして、シェードを外して使用することでイラストを楽しめる。

C賞は映画に登場するキャラクター「チコ」のぬいぐるみで、D賞には、ファスナーを動かすとマリオとヨッシーが銀河＜ギャラクシー＞の大冒険をしているように見えるというデザインのスライドファスナーポーチが登場する。

その他、小物を仕分けるのに便利なストックコンテナや、デザインの一部に暗闇で光る蓄光糸を使用したハンドタオル、マスキングテープ2個セット・ノート・ステッカー3枚セットから好きなものが選べるステーショナリーコレクション、シリコンリングが付いたぷっくりラバーマーカーチャームなど、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の世界観を楽しめるアイテムがラインナップされている。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、ヨッシーがデザインされた約60cmのビッグサイズクッションが用意されている。

A賞「マリオ ビッグサイズクッション」

・全1種

・サイズ：約60cm

マリオがデザインされた、約60cmのビッグサイズクッション。背面はアイコン柄になっているので、気分に合わせてリバーシブル使用を楽しめる

B賞「ギャラクシールームライト」

・全1種

・サイズ：約16cm

銀河＜ギャラクシー＞をめぐる新たな大冒険をモチーフにしたルームライト

C賞「チコ ぬいぐるみ」

・全1種

・サイズ：約23cm

思わず抱きしめたくなるような可愛らしいフォルムのぬいぐるみ

D賞「スライドファスナーポーチ」

・全1種

・サイズ：約20cm

ファスナーを動かすと、マリオとヨッシーが銀河＜ギャラクシー＞の大冒険をしているように見えるポーチ

E賞「ストックコンテナ」

・全5種（選べる）

・サイズ：約350ml

様々なデザインを取り揃えたストックコンテナ。全5種の中から好きなデザインが選べる

F賞「ハンドタオル」

・全6種（選べる）

・サイズ：約23cm

色々なデザインが楽しいハンドタオル

G賞「ステーショナリーコレクション」

・全7種（選べる）

・サイズ：マスキングテープ 幅約1.5×3m（2個セット）、ノート B6、ステッカー 約6.5cm（3枚セット）

銀河＜ギャラクシー＞をイメージしたキラキラのホログラム仕様のステッカーや、映画に登場するロゼッタの絵本をイメージしたデザインのノートなどから好きなものを選べる

H賞「ぷっくりラバーマーカーチャーム」

・全10種（選べる）

・サイズ：約3.5～5.5cm

キャラクター大集合のぷっくりラバーマーカーチャーム

ラストワン賞「ヨッシー ビッグサイズクッション」

サイズ：約60cm

ヨッシーがデザインされた約60cmのビッグサイズクッション

【等級一覧】

・A賞：マリオ ビッグサイズクッション（全1種） 約60cm

・B賞：ギャラクシールームライト（全1種） 約16cm

・C賞：チコ ぬいぐるみ（全1種） 約23cm

・D賞：スライドファスナーポーチ（全1種） 約20cm

・E賞：ストックコンテナ（全5種） 約350ml

・F賞：ハンドタオル（全6種） 約23cm

・G賞：ステーショナリーコレクション（全7種）

マスキングテープ 幅約1.5×3m（2個セット）、ノート B6サイズ、ステッカー（3枚セット） 約6.5cm

・H賞：ぷっくりラバーマーカーチャーム（全10種） 約3.5～5.5cm

・ラストワン賞：ヨッシー ビッグサイズクッション 約60cm

「一番くじ『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 ダブルチャンスキャンペーン」開催

キャンペーン期間：発売日～7月末日

「クッパJr.クラウン トートバッグ」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は50個。

「クッパJr.クラウン トートバッグ」

全1種

サイズ：約45cm

肩に掛ければ、まるでクッパJr.クラウンに乗っているような気分を楽しめる大きなトートバッグ

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。

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