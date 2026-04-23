東京ディズニーシーでは開園25周年をお祝いするアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”」を開催中！

今回は、アメリカンウォーターフロントに停泊するS.S.コロンビア号で開催されている、東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”をお祝いする「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」を紹介します。

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ

開催期間：2026年4月15日〜2026年6月30日

開催場所：東京ディズニーシー「S.S.コロンビア号」

時間:2時間制

価格：20才以上：19900円、4才〜19才以下：16000円

3才以下はチケット不要ですが、飲食の提供およびオリジナルグッズ＆フードスーベニアの提供はありません。利用チケットには東京ディズニーシーへの入園チケットは含まれません。

豪華客船S.S.コロンビア号では東京ディズニーシー25周年の特別な祝祭「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」を開催中！

参加するゲストのみの貸し切りの空間で華やかなひとときを過ごすことができます。

【内容】

スペシャルメニュー ドリンク （フリー・リフィル）記念撮影オリジナルグッズ（ぬいぐるみバッジセット）＆フードスーベニア（スーベニアグラス）デコレーション

「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」は、食事に加え、テディ・ルーズヴェルト・ラウンジでのドリンクのフリー・リフィル、記念撮影、スペシャルグッズ（ぬいぐるみバッジセット、スーベニアグラス）が含まれ、25周年の特別なデコレーションで彩られた船内で優雅なひとときを過ごすことができます。

まず受付で、オリジナルのショッピングバッグに入ったミッキー、ミニーのぬいぐるみバッジ、ジュビリーガラの案内が書かれたリーフレットがもらえます。

手首にアルコールが飲める印（リストバンド）もこちらでつけてくれます。

受付を終えたら、Bデッキ（3階）のS.S.コロンビア・ダイニングルームでスペシャルメニューをいただきます。

こちらで1時間、お食事と飲み物（フリー・リフィル）が楽しめます。

スペシャルメニュー

スペシャルメニューは、お祝いの特別感をワンプレートに詰め込んだ華やかなメニュー。

サーモンの低温調理、合鴨のオレンジ煮、イチジクのコンポート、チキンのガランティーヌ（ポーク、白レバー、ピスタチオ）、バジル風味のクリームチーズ、手羽先のガストリック、エッグのフリット、オマール海老のサラダ、パンナコッタです。

形状も素敵なパンはエピ、チーズ、ブラックペッパーの3種。

ドリンクは、スーベニアグラスに入ったスパークリングドリンク（梅＆櫻シロップ）が最初に提供されます。

フリー・リフィルは下記から選択できます。（ラストオーダーは退店15分前までです。）

【アルコールドリンク】

キリン一番搾り生ビール、スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン

【ソフトドリンク】

コーヒー、カフェインレスコーヒー、紅茶、アイスコーヒー、アイスティー、午後の紅茶 アップルティーソーダ、キリンジンジャーエール、キリンオレンジ、オレンジジュース、アップルジュース、ミルク、ナチュラルミネラルウォーター、サンペレグリノ

25周年のテーマソングや東京ディズニーシーの思い出が蘇るピアノの生演奏を楽しみながら優雅なひとときが過ごせます。

※ピアノ演奏は回によっては体験時間や演奏曲目が異なります。また当日の状況により実施できない場合もあります。

お食事後は、指定の時間までS.S.コロンビア号船内で自由に過ごせます。

Cデッキ（2階）のテディ・ルーズヴェルト・ラウンジでは

ドリンクをフリー・リフィルで楽しめます。

カウンターで対象のアルコールドリンクやソフトドリンクをオーダーすることができます。

【対象ドリンク】

〈ソフトドリンク〉アイスティー、キリン ジンジャーエール、オレンジジュース

〈アルコールドリンク〉スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、カシスソーダ、カシルオレンジ

暖炉近くにはジュビリーブルーの花が飾られています。

カーテンもジュビリーブルーです。

記念撮影

2階には限定の撮影ブースが設置されています。

中央の画面をタッチし、撮影する人数を選択、スタートボタンを押すと、つづけて3回撮影されます。

写真は撮影ブースの側面にある取り出し口からでてきます。

撮影データをダウンロードするには、撮影当日パーク内で写真についている2次元コードの読み取りが必要です。（読み取り後10日間、東京ディズニーリゾート・アプリの「マイフォト」からダウンロードできます。

※とりなおしが1度だけできます。

※撮影ブースの利用は1人1回、グループの場合はグループにつき1回です。

デコレーション

レストラン外にもジュビリーブルーの装飾がほどこされています。

オリジナルグッズ

このプログラムでしか手に入らない特別なオリジナルグッズも！

受付で渡されたジュビリーガラコスチュームのミッキー、ミニーのぬいぐるいバッジセット、

最後に寄る2階退出口のカウンターでもらえる

ジュビリーブルーのスーベニアグラスです。

25周年でにぎわうアメリカンウォーターフロントを眺めながら、お酒が楽しめる「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」

特別な装飾が施されたS.S.コロンビア号でたくさんの思い出をつくってくださいね☆

「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」は6月30日までの開催です。

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