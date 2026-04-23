＜非常識！＞遊びに誘われて予定を送ったのに返信なし。連絡が取れない友達との距離の取り方
学生時代から今でも仲の良い友だちはいますか？ 結婚や出産を経ても、ふとした連絡がうれしい存在ですよね。しかし予定を決めようとしても返信がない……そんな状況に陥ると戸惑い、傷つくこともあるかもしれません。今回は「返信がない友だち、どうする？」という投稿に寄せられたママたちの声を紹介します。そこには、友情の変化や距離感に対するリアルな本音がありました。
『学生時代の友だちから「来月遊びに行かない？ 5日か20日だったら旦那に子どもを預けられるよ。都合のいい日教えて」と連絡があり、「5日がいい」と返信しましたが、その後の返信がありません。何度か電話してもつながらず、予定していた5日は過ぎてしまいました。20日も近づいているので「20日に休み取ろうか？ 子どもは実家に頼めるから大丈夫だよ」と連絡しましたがまた返信なし。友だちはLINEをしておらず、連絡は主にメールです。Xは更新されているのでスマホは見ているはずなのですが……』
仲の良かった友だちから返事なし…同じ体験をした人の声
まずは共感するコメントです。同じような出来事の真っ最中とのママがいました。
『タイムリーな話題で共感しまくりです。ずっと仲の良い学生時代からの友だちからきた年賀状に「会いたいね」と書かれていたので、思い切って手紙を送りましたが返事なし。もう心が折れています』
勇気を出したのに、返事がない。その落差が心に刺さります。大人になってからの友情は、学生時代より繊細かもしれません。生活環境が変わり、優先順位も変わるなかで、昔と同じ温度を期待してしまうと傷つくこともあるのかもしれません。
ここまで連絡したのだから放っておく
ママたちは、こちらからはとくに何もしないと声を揃えました。粘り強く連絡をしなくてもいいのかもしれません。
『放っておく。向こうから連絡ないのだからどうしようもない』
『電話に出ないし折り返しもないなら何もしない。前日に急に連絡がきても「知らないよ」でいい』
『誘っておいて返信なしはあり得ない。もう連絡しなくていい』
『その状況でまだ電話しようか悩んでいる投稿者さんが心配になる』
厳しい言葉にも見えますが、根底にあるのは「自分を大切にしてほしい」という思いでしょう。何度も連絡しているのに反応がない時点で、ボールは相手側にあるという考え方です。
友情にも距離感が大事
久しぶりの再会の約束ほど、期待が膨らむものです。だからこそ返信がない時間は、モヤモヤしてしまいそうです。そんなとき、どう距離を取るかが問われるのではないでしょうか。
『向こうから反応があったら、「返信ないから都合が悪いのかと思ったよ」と言えばいい』
『忘れた頃にまた連絡ありそうな予感。でもスルーでいいと思う』
『都合のいい日を伝えたのならもう放置でいい。万が一、前日や前々日ギリギリに連絡があったとしても、「連絡なかったからもう別の予定入れちゃった。また今度ね」で終わり』
相手が無視をしているのなら、もう自分の予定を入れてもいいのかもしれません。連絡がつかないとストレスになるもの。自分の時間を守るために、線を引くことも必要という声が目立ちました。
間違いや行き違いの可能性
一方で、少数ながら何か事情があるのかもとの意見もありました。
『間違えたのでは？』
『迷惑メールに入っている可能性もある。ショートメールでも送ってみたら？』
通信トラブルや勘違いの可能性もゼロではありません。ただし、それを確認するのは一度まで、と決めていいでしょう。何度も追いかけると、関係のバランスが崩れてしまいますよね。
友情には諦めも肝心
これからも長く友情を続けるつもりなら、今回の約束は諦めてもいいのかもしれません。お互いがんじがらめにしてしまっては、心地よい間柄とは言えないでしょう。
『今回は縁がなかったと思って諦める』
『返信がないなら予定としてカウントしない。他の予定も入れられないし』
大人になると、友情も流動的になるかもしれません。ただ、連絡を絶つことと、断ることは別問題。投稿者さんは自分の気持ちをすり減らしてまで追いかける必要はないでしょう。もし今後相手から連絡がきたら、あらためて考えればいいのではないでしょうか。
友情はお互いの気持ちが通じ合うと自然に続いていくものなのでしょう。投稿者さんは自分の時間を大切にする。その姿勢が、これからの人間関係を軽やかにしてくれるのかもしれません。