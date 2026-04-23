日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が２２日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日は「詐欺＆悪徳商法にダマされやすい女＆疑り深い女」を進行。

「疑り深い女」として登場したタレント・若槻千夏は「ニュースで見てたんですけど。すごい少額の、小銭ぐらいの（額）をちょっとずつ引き落とす詐欺が流行ってるみたいな。（被害額が小さくて）あんまり気付かないから。もう、いろんな人から吸い取ってるから気を付けてくださいっていうニュースを見たんですよ」と切り出した。

「そんな詐欺があるんだ…と思ってたら。ある日、カード会社から電話がが来て『先日、夜中に１２０円を１０回切られてます』って。あ、これ！この間（ニュースで）見た詐欺だ！と思ったんですけど。私、疑り深いんで。この電話も詐欺かもしれないじゃないですか？だから『カード履歴を見て折り返していいですか？』って疑いながら電話を切って」と述懐。

つづけて「カード履歴を見たら、私がアプリのゲームで課金してたの！慌てて折り返して『私です！私です！』って」と笑わせていた。