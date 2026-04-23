この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ぼーでんのひとりごつ」が、
「【ちいかわ最新情報】嘘だろ？ちいかわパークグッズ売り切れ数ランキング作ったら衝撃の結果に…。」と題した動画を公開した。
動画では、2026年1月1日(木)から2026年4月22日(水)までの期間に「ちいかわパーク」で売り切れたグッズの回数ランキングを発表し、その傾向を分析している。

動画の冒頭でぼーでんは、5月8日(金)から「ちいかわマーケット」にてちいかわパークのグッズがオンライン販売されることを報告。
「全340種類中の301種類」が登場すると歓喜の声を上げた。
オンラインで購入する際の参考になればと、パーク内で実際に売り切れた回数を集計した独自のランキングを発表した。

第5位には「パーカー」や「スニーカーソックス」など4種類が2回の売り切れでランクイン。
第4位には「Tシャツ プリズン ボーダー」などが続き、
さらに続く第3位、2位、1位に登場するグッズたちも、驚きのグッズたちが続々とランクイン。
中でも、第1位のグッズに関しては、2桁となる11回の売り切れを記録している。

ランキングの上位をTシャツなどのアパレル関連が独占した結果を受け、
ぼーでんは「アパレルグッズ人気すぎんか？」と驚きの様子。
結果に対しぼーでんは「必ずしも売り切れ数イコール人気グッズではない。」と在庫数の違いに言及しつつも、
オンラインで購入する際の参考にしてほしいと動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:24

ちいかわマーケットでパークグッズのオンライン販売が決定
04:11

ちいかわパークグッズ売り切れ回数ランキングのルール
04:34

第5位：パーカーやソックスなど4種類が同率ランクイン
05:32

第4位：パークグッズらしいグッズがランクイン
06:28

第3位：大きめサイズが人気の「蓄光Tシャツ 光るうさぎ」
07:00

第2位：あまりにも可愛すぎるアパレルグッズがランクイン
07:45

第1位：圧倒的な売り切れ回数を記録した「〇〇」！！

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

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