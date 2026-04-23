物価高騰対策として大分市が発行するプレミアム付き商品券の申し込み期限が24日に迫る中、申請会場では連日希望者が手続きに訪れています。

【写真を見る】大分市プレミアム商品券 申し込み24日まで

（加賀其昌記者）「あけのアクロスタウンに設けられた商品券の受け付けサポートセンターです。きょうも朝から多くの人が申請に訪れています」

大分市のプレミアム付き商品券は、10000円で13000円分利用できる事業で、インターネットまたは市内6か所のサポートセンターで申し込みを受け付けています。

24日の締め切りを前に、あけのアクロスタウンの会場では午前中から多くの人が訪れて手続きをしていました。

（訪れた人）「当たれば助かりますねどこか食事に行ければ」「お高いものを買う時にお得ですよね」「食料品などに使いたい、生活費の援助になります」

商品券は過去最大の34万9000冊発行。1人4冊まで紙か電子のいずれかで申請可能ですが、申し込み多数の場合は抽選となります。

（大分商工会議所・波多野祐介さん）「あす24日が受け付け最終日となっています。市民・県民の皆さまにはぜひこの機会に、家計の助けとなる商品券の購入をご検討いただけたらと思います」

申請は24日までで、5月中旬以降にメールやはがきで結果が通知されます。商品券は6月1日から販売されその日から使うことができます。