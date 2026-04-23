西川（以下、nishikawa）は、新触感のウレタンまくら「＃005 punitoro（ぷにとろ）まくら」を、4月末日から一般発売する。同品は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行予約販売を行い（期間：1月19日〜3月2日）、総額1800万円以上の応援購入を得た。この反響を受け、nishikawa公式オンラインショップをはじめ、nishikawa直営ショップ、Amazon、全国のイトーヨーカドー（取り扱い状況は店舗によって異なる）などで順次販売する。

「＃005 punitoro まくら」は、2種類の新素材、ぷにっとした弾力とフィット感を持つウレタン素材と、とろけるような肌触りの「マシュマロフォーム」を組み合わせ、「立体ネックサポート」（特許出願中）を内蔵した新構造になっている。構想から3年の開発期間をかけて、やわらかいのに沈み込みすぎず、頭と首をやさしく支え、包み込まれるような心地よい寝心地を実現した。

1万人の睡眠実態を追った「nishikawa 睡眠白書」の調査（同社WEBパネル調査結果 睡眠に関する基本調査1万人、本調査対象3000人（18歳〜79歳の男女）2024年7月実施）によると、使用しているまくらの素材の1位は「低反発ウレタン」で、圧迫感がなく、包み込むようなやわらかい触感のまくらが多くの人に好まれている。一方で、「低反発ウレタン」はやわらかい故に、「沈みこみすぎて寝姿勢が不自然になる」「寝返りを打ちにくい」「冬に硬くなりやすい」などの弱点がある。



「＃005 punitoroまくら」

「＃005 punitoro まくら」は、触感が異なる2種類の新素材と「立体ネックサポート」で実現した新構造によって、「低反発ウレタン」の長所を活かし短所を解消した。ぷにっとした弾力の新素材を使用した独自形状の「立体ネックサポート」をまくらの下層に組み込み、人の手でやさしく支えるようなフィット性とサポート力を発揮。仰向け寝・横向き寝ともに後頭部が下がることなく、首元の自然なS字カーブをキープし、首と肩の負担を軽減する。上層のとろけるような肌触りの「マシュマロフォーム」が頭をやさしく包み込み、リラックスした寝姿勢で心地よい眠りをサポートする。また、多くの人に使えるように、使いやすさと手頃な価格にもこだわった。L字ファスナーで簡単に着脱できるニットカバー付きで、メンテナンスも快適だとか。高さ違いの2サイズを展開し、体型や好みによって選べる。

「二子玉川 蔦屋家電」内次世代型ショールーム「蔦屋家電＋（プラス）」で実施した体験展示では、「ぷにっ、とろの新感覚な寝心地」「首が支えられる安定感」「大きめのサイズ」「お手頃価格」などに好評を得た。ぜひ、nishikawa品質とコストパフォーマンスにこだわった「＃005 punitoro まくら」の新触感の寝心地を試してみてほしい考え。

［小売価格］6600円（税込）

［発売日］4月末日

西川＝https://www.nishikawa1566.com