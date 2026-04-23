シャープが、プラズマクラスター扇風機の新モデル「PJ-U3DS」を発売しました。

やさしい風が冷え過ぎを防ぐ

Image: SHARP

PJ-U3DSは、海を渡り数千kmも旅をするアサギマダラ蝶の羽根の「くびれ」と、羽ばたくときの「うねり」を、扇風機の羽根に応用した「ネイチャーテクノロジー」を採用。7枚羽根でも14枚羽根相当の自然な風を届けるというものです。

ネイチャーテクノロジーのおかげで、自然風のようにムラが少なく滑らかで、長時間当たっていても快適。手足の冷え過ぎも防いでくれます。

Image: SHARP

プラズマクラスター搭載でニオイ対策もバッチリ。「衣類乾燥モード」が使えるので、洗濯物乾燥時の生活臭や生乾き臭付着を抑えてくれます。梅雨時には強い味方となってくれるでしょう。

下向き約10°から上向き約90°まで、好みの角度に設定できる上下首角度。さらに左右3段階のスイングが選べるので、サーキュレーターとしても活躍。「おやすみモード」や消音設定も備えているので、寝室でも使えます。

夏場は気づかないうちに扇風機に当たりすぎて、体調を崩すなんてこともよくありますから、こうしたやわらかな風の扇風機はありがたいですね。お子さん向けにもよさそうです。価格はオープンですが、直販サイトでは2万2000円となっています。

Source: SHARP