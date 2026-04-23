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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「ラーメンはもう茹でない！アレで作る爆速担々麺【レンジ5分】」と題した動画を公開しました。鍋も包丁も不要で、電子レンジだけで作れる本格的な担々麺のレシピを紹介しています。



このレシピの驚きのポイントは、主役の味付けに「ごまドレッシング」を使用し、中華麺の代わりに「焼きそば麺」を使うこと。練りごまがなくても、ごまドレッシングの酸味と甘みでコスパ良く本格的なスープに仕上がります。



調理工程は非常にシンプルです。耐熱容器に豚ひき肉と調味料を入れてレンジで加熱し、「爆速そぼろ」を作成。続いて別の容器にごまドレッシング、味噌、めんつゆ、水を入れて混ぜ、焼きそば麺を浸して再びレンジで加熱するだけです。レンジ加熱により、焼きそば麺がもちもちの食感に変化します。



出来上がった担々麺について、「ごまドレとは思えない完成度」「もちもち麺も旨い！！」と大絶賛。さらに動画の終盤では、残ったスープに温かいご飯を入れてレンジで温め、「シメまで美味しい」と余すことなく楽しむ様子が収められています。



「安くて旨い」を体現したような、洗い物も少なく済むズボラ飯。忙しい日のランチや夜食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・豚ひき肉 約60g

・味噌 小さじ2

・豆板醤 小さじ1/2



（スープ用）

・ごまドレッシング 大さじ2

・味噌 小さじ2

・めんつゆ（2倍濃縮） 小さじ2

・水 200ml

・焼きそば麺 1玉

・カットねぎ 適量

・温かいご飯 180g（シメ用）



［作り方］

1. 耐熱容器に豚ひき肉、味噌（小さじ2）、豆板醤を入れ、ふんわりとラップをして電子レンジ（500Wで2分40秒、または600Wで2分）で加熱する。

2. 加熱後、お箸で素早く混ぜ合わせてそぼろを作る。

3. 別の耐熱容器に、ごまドレッシング、味噌（小さじ2）、めんつゆを入れてよく混ぜる。

4. (3)に水を加えて混ぜ、焼きそば麺を入れてスープに浸す。

5. ラップをせずに電子レンジ（500Wで3分40秒、または600Wで3分）で加熱する。

6. 加熱が終わったら麺をほぐし、作っておいたそぼろとカットねぎを乗せて完成。

7. （シメ）残ったスープに温かいご飯を入れ、スープにしっかり浸す。

8. ラップをせずに電子レンジ（500Wで2分40秒、または600Wで2分）で加熱し、残りのそぼろを乗せる。