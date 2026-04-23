俳優・杉咲花の母で、歌手やキャンドルアーティストとして活動するチエ・カジウラが22日、Instagramを更新。娘と京都旅行を満喫する様子を披露し、注目を集めている。

【映像】杉咲花の幼少期や親子ショット（複数カット）

1994年に歌手デビューしたカジウラ。翌年にはTVアニメ「マクロス7」のエンディングテーマも担当。2014年からはWEBショップをオープンし、キャンドルアーティストとしても活躍している。

Instagramでは、娘・杉咲花との仲むつまじい様子をたびたび発信し、幼少期の姿や娘からの誕生日プレゼントなども公開してきた。

娘と京都旅行を満喫する様子を公開

2026年4月17日の更新で京都を訪れたことを報告していたカジウラ。22日の投稿では、杉咲が写る旅行中の様子も公開し、「古き良きもの、伝統を感じる品や食にふれたり、滞在先の素晴らしいホスピタリティに学び、再会とすてきな出会いにも恵まれ、充実した数日間になりました。京都が好きだ。互いの予定を調整しプランを組み、運転してくれた娘のおかげで普段より多くの体験が出来ました。すてきな思い出 ありがとう」と綴っている。

この投稿には「ステキ過ぎて朝から癒やされます」「春の京都、空気がいいですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）