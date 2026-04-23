【雨雲接近】本降りの時間帯も

「低気圧」が前線を伴って、本州の南岸を移動します。先に「低気圧」が通過した西日本では、３０ミリ前後の雨となりました。

【きょうの予想最高気温】長袖で出かけよう

きのう（２２日）より、３度から４度低くなるでしょう。東京はきのうより４度低い１９度の予想です。また、長野や甲府ではきのうより、７度から８度も低くなりそうです。

雨シミュレーション２３日（木）～２４日（金）

関東地方は、夕方には広い範囲で雨になりそうです。ただ「活発な雨雲」は、海上に予想されているため、激しい雨や非常に激しい雨が降ることはないでしょう。

東京都心では、１０ミリから２０ミリの雨が予想されています。

関東甲信地方 各都市の週間予報（２４日（金）～３０日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

２４日（金）は「低気圧」が離れていくため、天気は回復に向かうでしょう。

２４日（金）は「雨のマーク」が多いですが、「雨」は朝までに止んで、日中は「くもり のち 晴れ」でしょう。

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