「しゃぶ葉きたけど、肉が過去一の薄さで笑う」「肉が薄すぎて皿が透けて見える」「生ハムより薄い肉が来た」

【写真】「生ハムより薄い」しゃぶ葉で提供されていた“ステルス肉”

しゃぶしゃぶチェーンの『しゃぶ葉』で提供される肉の薄さが話題になっている。ことの発端はSNS上に投稿された写真。豚ロースを注文すると、メニューの写真とは異なり、皿の底が透けて見えるほど薄い肉が提供されたという指摘だ。同じように薄い肉を提供されたという人たちが、相次いで同様の写真を投稿。SNS上では、肉の薄さを“ステルス肉”や“スケル豚（トン）”と呼び始めるなど大きな話題となった。

「そもそも肉をこんなに薄く切るほうが難しくないか？」

「これを確かめるためにしゃぶ葉に行きたい」

運営会社のすかいらーくホールディングスは、この件について「一部店舗で基準を満たさない状態で豚肉が提供されていた」と事実を認めて謝罪。同社によると、しゃぶ葉では塊肉を仕入れて、各店舗で1枚ずつスライスして提供しているそうだ。スライスする際の肉の厚さについては規定値があり、今回指摘されたケースはその基準に満たない状態で肉が提供されていたという。今後については「品質管理の適正化に努める」とした。

SNSでは肉の薄さについて、否定的な意見もあったが、「芸術的な薄さのお肉が見たかったな」「薄い肉のほうが肉が固くならなくて食べやすくてよかったのに」「食べ放題なんだから追加で頼めばいいのに」と、そこまで気にしていない人や「薄切り肉の方がいい」といった肯定的な意見も見受けられた。

「しゃぶしゃぶは肉をさっと火に通す調理法が基本のため、“薄くてもよい”といった声があるのかもしれません。それに、しゃぶ葉はリーズナブルな価格で食べ放題が楽しめるとして人気のお店です。そのため、“この価格帯でサービスを求めすぎでは？”と擁護するような声も見受けられますが、全国で同じ水準で食事を楽しめるようにするためにも、運営会社の定めたルールを守っていない店舗は改善してほしいですね」（フードライター）

運営会社の謝罪が発表された当日には、さっそく店舗へ出向いた人が投稿した肉の写真も話題になった。薄すぎると話題になった写真と比べると、底が透けて見えず、メニューの写真に近い状態と言える。

「これが普通の厚さだよな」「対応早いな。しゃぶ葉行くか」「超薄切り肉もよかったんだけどな」「今度は透けてないってクレーム言う人もいるのかな（笑）」

今回の騒動で、実際に“肉の厚さを確かめたい”としゃぶ葉に足を運んだ人の投稿も見られたのは、リーズナブルな価格帯のしゃぶ葉ならではの現象かもしれない。肉の厚さが是正されたしゃぶ葉でも楽しむ人がいることを願いたい。