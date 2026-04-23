兵庫県淡路島のアニメパーク「ニジゲンノモリ」にある人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」が、2026年5月15日にオープン5周年を迎えます。さらに2026年は、「ドラゴンクエスト」シリーズにとっても40周年の節目。

このふたつの節目を記念して、シリアルナンバー付きの特典が付属した限定チケット「キメラのつばさペン 〜シリアルナンバー入り・特別仕様〜」が、5月15日から300個限定で販売されます。

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今回登場する限定チケットは、「ドラゴンクエスト アイランド」のメインクエストを楽しめるライトチケット1名分と、「キメラのつばさペン 〜シリアルナンバー入り・特別仕様〜」がセットになった内容です。

ペンはシリアルナンバー入りの特別仕様となっており、ひとつひとつが“世界にひとつだけ”の記念アイテム。子どものころに夢中で旅した「ドラゴンクエスト」の世界を、大人になった今はペンという形で身近に感じられる、ファンにはたまらない仕様です。

価格は、大人チケット付きが3万7800円〜3万8900円（税込）、小人チケット付きが3万5200円〜3万6100円（税込）。数量限定のため、なくなり次第終了となります。また、特典は現地での受け渡しです。

あわせて、「ドラゴンクエスト アイランド」も2026年4月から新たな展開を迎えています。2023年3月から2024年10月まで実施されていた「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」がリメイクされ、新たなサブクエストを加えて再始動しました。

このアトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルで表現したフィールドRPG型アトラクションです。参加者はオリジナルストーリーの主人公として冒険しながら、黄金の腕輪を探すメインクエストやサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」、さらに新たに追加されたサブクエストも楽しめます。

（c） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042303.html