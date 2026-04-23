◆園田競馬６日目（４月２３日）

《小牧 太》

２勝を挙げ６６勝。オトコノロマン（８Ｒ）で勝利を意識。「調子はいい。ブリンカーの効果にも期待」（◎）。ゼットシルヴィア（１２Ｒ）も「好勝負を見込んでいる」（◎）。ファイアトーチ（４Ｒ）は「調子はいいが、詰めが甘くて…」（○）。

《下原 理》

１勝追加で４９勝。アコーダンス（２Ｒ）に力が入る。「惜しいレースが続いているので」（◎）。エポカリーナ（１０Ｒ）も「前走の走りができれば、ここでも」（◎）。ファンシンレディー（１２Ｒ）は「叩き２走目で」（○）。グランコスメ（１１Ｒ）も「じっくり構えて」（○）。コスモサンビタリア（７Ｒ）は「内枠をどう乗りこなすか」（○）。

《田野 豊三》

１勝加算で４５勝。スマイルクラーク（１２Ｒ）に好感触。「斤量の５８キロも問題なし。今回も楽しみ」（◎）。パープルパライソ（２Ｒ）は「ＪＲＡの成績がいいので、Ｃ３へ下がれば」（◎）。アロハマウロア（８Ｒ）も「積極策で」（◎）。ムキズ（１１Ｒ）は「ここも逃げて粘り込むだけ」（○）。プロメトル（４Ｒ）も「うまく脚がたまれば」（○）。レンガノコブタサン（１Ｒ）は「道中はじっとして、上がりにかける競馬で」（○）。ナムラオリビア（６Ｒ）も中団でためていた前回が案外。それなりの位置を取りたい」（○）。

《杉浦 健太》

３１勝。リアンソリッド（２Ｒ）に手応え。「最後まで集中力を持続できれば」（◎）。ピロコギガマックス（６Ｒ）も「力を考えるとＣ２でもやれますし、前走と同じ形なら」（◎）。スナークドリアン（１２Ｒ）は「スタートを決めて、すんなり前が取れてスムーズに運べれば」（○）。

アラジャイ（９Ｒ）は「８００メートルがベストだと思う」（△）。

《小谷 哲平》

１勝を加え２４勝。ジョイブラック（１Ｒ）に前進を見込む。「思い切ったレースをする。少しでも乾いた馬場でやりたい」（◎）。レスプレンドール（６Ｒ）も「ハナを切れたらチャンスはある」（◎）。マダムレディバグ（３Ｒ）は「ゲートは速いぐらい。行き切れたら」（○）。

《笹田 知宏》

１９勝。メイデンヘッド（９Ｒ）に気合。「前走ぐらいの脚を使えたら」（◎）。ビカムキング（７Ｒ）は「まじめに走れば」（○）。クロスノット（５Ｒ）は「砂をかぶるとよくない。改善されればいいが…」（△）。

《土方 颯太》

１７勝。期待のブルーディザイア（３Ｒ）は「状態はいい。展開次第で」（◎）。

《大山 真吾》

１５勝。ベラジオハルカ（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「ハナにはこだわらないので、前、前で運びたい」（◎）。グリームスター（１０Ｒ）も「園田コースの方が合っている。２走目で前進に期待」（◎）。エピックデイ（２Ｒ）は「１４００メートルでも走る」（○）。ヒロシゲサンライズ（９Ｒ）も「１２３０メートルで気分が変わってくれれば」（○）。イスラアズール（１２Ｒ）は「逃げないともろい面がある」（○）。

《新庄 海誠》

１３勝。お薦めはシロズキンチャン（９Ｒ）で「状態がいいので１２３０メートル戦も持つはず。前、前で運べれば」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触