【宮城県】「飲食店めぐりも楽しめる」遠刈田温泉の魅力とは？ 蔵王のシンボル・御釜や名物グルメも充実
宮城県蔵王町の豊かな自然に抱かれた「遠刈田（とおがった）温泉」は、開湯400年余の歴史を持つ由緒ある温泉地です。
古くから「足腰を労わる湯」としての言い伝えがあり、現在も83本もの源泉から湧き出る豊富な湯が、旅館やホテル、ペンションなどさまざまな施設で提供されています。
泉質は「硫酸塩泉」で、肌をなめらかに整えてくれるほか、体の中からも健やかさをサポートしてくれる性質を持っています。
温泉街の源泉温度は約70℃と高く、その熱を利用して作られる「温泉たまご」を販売する宿や商店が点在しているのも特徴です。街の中心部には「寿の湯」と「神の湯」という2つの共同浴場があり、早朝から夜遅くまで気軽に名湯を楽しむことができます。
また、動物たちと触れ合える「蔵王ハートランド」や、新鮮なミルクから作られる本格チーズが人気の「蔵王酪農センター」などは、家族連れにもおすすめです。
温泉街での「食べ歩き」も外せません。創業100年以上の老舗「大本豆腐店」や「はせがわ屋」の手作り豆腐や豆乳ソフトクリーム、国際大会で金賞を受賞した「ベルツ」の自家製ソーセージなど、こだわりのグルメがそろっています。
さらに、世界有数の展示数を誇る「みやぎ蔵王こけし館」では、伝統こけしの鑑賞や絵付け体験を通じて、地域の歴史と文化に触れることができます。
「以前親が湯治目的で行き、泉質がとても良かったと言っていたから」（50代女性／長崎県）」
「料理がとても美味しいし心をリラックスさせてくれる」（40代男性／神奈川県）」
「温泉の種類が豊富でのんびりつかれるから」（20代女性／栃木県）」
「温泉街のにぎわいがあり飲食店めぐりを温泉ついでに楽しめる」（50代／大阪府）」
「旅行ブログでよく見かける「遠刈田温泉」。高価格帯の素敵な旅館・ホテルがいくつかあり、興味を持っています。泉質の素晴らしさも魅力」（50代女性／神奈川県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
古くから「足腰を労わる湯」としての言い伝えがあり、現在も83本もの源泉から湧き出る豊富な湯が、旅館やホテル、ペンションなどさまざまな施設で提供されています。
泉質は「硫酸塩泉」で、肌をなめらかに整えてくれるほか、体の中からも健やかさをサポートしてくれる性質を持っています。
「遠刈田温泉」周辺には何がある？周辺には、蔵王のシンボルであり五色岳の火口湖である「御釜」や、絶景ドライブが楽しめる「蔵王エコーライン」といった雄大な自然スポットが充実しています。
また、動物たちと触れ合える「蔵王ハートランド」や、新鮮なミルクから作られる本格チーズが人気の「蔵王酪農センター」などは、家族連れにもおすすめです。
温泉街での「食べ歩き」も外せません。創業100年以上の老舗「大本豆腐店」や「はせがわ屋」の手作り豆腐や豆乳ソフトクリーム、国際大会で金賞を受賞した「ベルツ」の自家製ソーセージなど、こだわりのグルメがそろっています。
さらに、世界有数の展示数を誇る「みやぎ蔵王こけし館」では、伝統こけしの鑑賞や絵付け体験を通じて、地域の歴史と文化に触れることができます。
「温泉の種類が豊富」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「以前親が湯治目的で行き、泉質がとても良かったと言っていたから」（50代女性／長崎県）」
「料理がとても美味しいし心をリラックスさせてくれる」（40代男性／神奈川県）」
「温泉の種類が豊富でのんびりつかれるから」（20代女性／栃木県）」
「温泉街のにぎわいがあり飲食店めぐりを温泉ついでに楽しめる」（50代／大阪府）」
「旅行ブログでよく見かける「遠刈田温泉」。高価格帯の素敵な旅館・ホテルがいくつかあり、興味を持っています。泉質の素晴らしさも魅力」（50代女性／神奈川県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)