40代以降の転職活動でも、20代30代の頃と同じやり方を続けているビジネスパーソンはいないだろうか。中高年にもなれば内定確率は下がり、大手転職エージェントからは敬遠されることも珍しくないのが現実だ。転職アドバイザーが、40代からでもうまくいく転職のコツを解説する。※本稿は、転職アドバイザーの安斎響市『定年までこのまま働き続けるのはちょっと……と思ったら読む 40代からの転職と副業』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

40代からの転職は

「数を撃てば当たる」作戦も有効

20代の転職や、30代前半くらいの時期の転職であれば、「数を撃てば当たる」という考え方は悪手でしかありません。

「とにかく、たくさん応募しましょう」と強引に勧めてくる転職エージェントもいますが、数を撃ってもマッチングが悪ければ意味がありません。

しかし、40代以降の転職の場合は、ある程度は「数を撃つ」必要も出てきます。

40代の転職はけっして不可能ではないものの、一般的に内定の確率はかなり落ちます。必然的に、応募数を増やすことでカバーする必要が出てきます。

今の職場では解決できない何らかの問題を抱えていて、それを早期に解決したいと願うのであれば、希望条件に合いそうなところに次々に応募していった方が良いでしょう。

仮に、

「本当にこの会社で良いのだろうか？」

と確信を持てなかったとしても、それは面接で向こうの話を聞きながら、転職活動のプロセスの中でじっくり考えていけば良いことです。

こちらが40代ともなると、企業側の人事や面接官も、求職者に対して上から目線な態度を取ったり、横柄な質問をぶつけてきたりする人はほとんどいません。

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