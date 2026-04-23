「特に可愛い」「スタイル補正してくれる！」【GU】春夏のスタメン候補！「シャツワンピース」

フェミニンによりすぎずクリーンな雰囲気で取り入れられる「シャツワンピース」。大人女性の春夏コーデで活躍しそうな一枚が【GU（ジーユー）】から登場しました。今回ピックアップしたのはシンプルで使いやすく、着るだけでシルエットがきれいに整うワンピース。スタッフさんも絶賛するアイテムを、ぜひチェックしてみて。

自然なフレアシルエットでスタイルアップ

【GU】「フレアシャツワンピース（半袖）」\2,990（税込）

ほどよく広がるフレアシルエットが特徴のシャツワンピース。ウエストに切り替えが入っているので、自然とメリハリのあるシルエットを演出してくれます。きちんと感のある襟付きタイプは大人のカジュアルコーデにも取り入れやすいのが魅力。甘くなりすぎず着られるので、気負わずヘビロテできそう。

レイヤードで着こなしの幅が広がる

1枚で着るのはもちろん、レイヤードコーデにも活躍。ワイドパンツやロングスカートなどを合わせると、トレンド感のあるスタイルが狙えます。スタッフのManamiさんは「特に可愛い！と思ったアイテム」「胸下の切り替えと袖の折り返しでスタイル補正してくれる神ワンピ」と絶賛！

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M