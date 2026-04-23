福岡県嘉麻市の母子生活支援施設に入所していた幼い姉妹が死亡した事件で、県警は２２日、母親で住居不定のパート水沼南帆子容疑者（３０）を長女に対する殺人容疑で逮捕した。

容疑を認め、次女の殺害をほのめかす供述もしている。水沼容疑者の首には自分で付けたとみられる切り傷があったが軽傷で、県警は無理心中を装おうとした可能性もあるとみている。

発表によると、水沼容疑者は３月１０日未明頃、施設内の部屋で長女（４）の首を電気コードで絞めるなどして殺害した疑い。県警は就寝中を襲ったとみている。

施設職員が同日朝、施錠された部屋を解錠して中に入ったところ、水沼容疑者と長女、次女（３）の３人が倒れているのを発見。姉妹は搬送先の病院で死亡が確認された。県警は２２日、嘉麻署に捜査本部を設置した。

窃盗容疑の内縁夫、施設に無断同居

また、県警は２２日、部屋で倒れている水沼容疑者を放置し、財布などを盗んだとして、水沼容疑者の内縁の夫で姉妹の実父である無職の男（３３）を保護責任者遺棄と窃盗の疑いで逮捕していたと発表した。両容疑を否認している。

県警の説明によると、母親は男から家庭内暴力を受け、２０２２年９月に施設に入居した。男が約３年前から施設に無断で部屋での同居を開始。母親の収入で生活し、外出したのは１度だけで、母子が不在の際はエアコンをつけずにトイレも流さなかったという。施設は男の存在に気付いていなかった。

男は事件時は就寝中で、目覚めると３人が倒れていたため逃走したという趣旨の話をしており、県警も現場の証拠などから姉妹の死亡には関わっていないとみている。

福岡県によると、母子生活支援施設は、配偶者らからの暴力被害を受けるなどした母子を受け入れ、自立を支えるのが目的で、男性の入居は想定していない。所管する県が２５年１０月にこの施設への定期監査を実施したが、問題点は確認されなかったという。施設の運営法人の担当者は男の無断同居について、「事実確認を進めており、詳細については差し控えたい」としている。