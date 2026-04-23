4月21日、武雄競輪場で武豊騎手、坂井瑠星騎手、矢作芳人調教師がスペシャルトークショーを行い、競輪ファンを大いに沸かせた。

トークショーでは、レースの展開予想や車券の話題を中心に軽快なやり取りが繰り広げられ、会場は終始笑いと歓声に包まれる大盛況ぶり。武豊騎手は21年前にプライベートで同地を訪れていたことを明かし、「色々なところでトークショーに行かせていただいているのですが、ギャラ以上に車券を買って帰る」と語ると、競輪ファンの心を掴むサービス精神あふれるトークで場内を沸かせた。

さらに、武豊騎手と矢作調教師による決勝予想も白熱。トップレベルの競馬関係者同士による“ここでしか聞けない”やり取りに、坂井騎手も「豊さんの展開予想を見たことがない」と驚きの表情を見せるなど、プレミア感あふれるひと幕となった。

【武豊日記】ダービーへの参戦もかかる一戦

「天皇賞・春、アドマイヤテラが楽しみ」

トークショー終盤には、それぞれが今後への意気込みを語り、坂井騎手は再来週に行われるケンタッキーダービーに向けた決意をコメント。武豊騎手も「僕も来週、天皇賞・春、アドマイヤテラで楽しみにしているので頑張りたいと思います。競輪も頑張りますけど、競馬も頑張りますので応援してください」と呼びかけた。

続けて矢作師は「最近、瑠星ばかりなので、豊もだいぶ歳を取ってきたので、豊と大きいところを取りたいなと」とユーモアを交えて語り、会場は大きな拍手で包まれた。普段はなかなか交わることのない顔ぶれによるトークは特別感にあふれ、最後まで熱気に包まれたまま幕を閉じた。