ＴＯＢＥ所属の３４人が一堂に会した「ｔｏ ＨＥＲＯｅｓ 〜ＴＯＢＥ ３ｒｄ Ｓｕｐｅｒ Ｌｉｖｅ〜」が２０日から２２日まで、愛知・バンテリンドームナゴヤで行われた。平野紫耀（２９）、神宮寺勇太（２８）、岸優太（３０）によるＮｕｍｂｅｒ＿ｉ、三宅健（４６）、北山宏光（４０）、７人組のＩＭＰ．ＩＳＳＥＩ（２２）、７人組のＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮらがファンを熱狂させた。

ライブ前の取材会ではアーティストたちが名古屋での過ごし方を語った。神宮寺は「ツアーの時の夜ご飯は（平野に）頼むよって（言う）」と明かすと、北山は「平野が紹介する名古屋のメシって何だろうね、全く想像つかない」と不思議がった。神宮寺は「（ツアーは）終わるのが遅くて、終わった後に紫耀のオススメが『ちょっとこの時間は（開いているか）分からない』と（断念して）、マネジャーさんが調べてくれたカウンターのラーメン屋にいきました」と笑わせた。そして「（別の日には）結構有名な手羽先屋に連れて行ってっていただきました。東京にもあるような」と続けて再び笑いを誘った。

「ｔｏ ＨＥＲＯｅｓ−」は５月１６日、１７日の北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）の公演と合わせて５日間で約１７万人を動員予定。愛知と札幌開催は初となる。