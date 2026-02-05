ＴＯＢＥ所属の３４人が一堂に会した「ｔｏ ＨＥＲＯｅｓ 〜ＴＯＢＥ ３ｒｄ Ｓｕｐｅｒ Ｌｉｖｅ〜」が２０日から２２日まで、名古屋市のバンテリンドームナゴヤで行われた。平野紫耀（２９）、神宮寺勇太（２８）、岸優太（３０）によるＮｕｍｂｅｒ＿ｉをはじめ、三宅健（４６）、北山宏光（４０）、ＩＭＰ．、ＩＳＳＥＩ（２２）、ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮらが出演し、ファンは大熱狂。滝沢秀明社長（４４）は海外公演の可能性も示唆した。

華やかに、熱く盛り上げた約３時間の祭りだった。大迫力だったのが移動式の“大階段ステージ”。メインステージに豪華出演者がずらりと並ぶ階段が現れると、Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉの「ＧＯＡＴ」とともに階段ごとドームを縦に横断した。

驚きの演出を手がけた北山もＮｕｍｂｅｒ＿ｉと一緒に歌うなど、豪華な光景も広がった。その後も各グループ、アーティストの曲をコラボも交えて披露した。

Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉは本編のトリとしてラブソング「３ＸＬ」を初披露。地元・名古屋での凱旋公演となった平野は、アンコールで「名古屋は友達！」と楽しげにあおり、「楽しかったです！また会いましょう〜！さすが名古屋！」と笑顔で呼びかけた。最後は再び“大階段ステージ”に出演者が集結。横から扉が閉まる中、平野が照れ笑いする顔がアップで中継画面に抜かれ、ひときわ大きな歓声が上がった。

愛知公演は今回が初開催で、ともに初となる５月１６日、１７日の北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）の公演と合わせて５日間で約１７万人を動員予定。全国にその勢いが広がるばかりだ。

２０２３年に同社を設立した滝沢社長は、２４年から毎年開催している「ｔｏ ＨＥＲＯｅｓ−」について「１年に１回の祭り」と表現する。取材では神宮寺が同公演で「海外にも行きたい」と発言。滝沢社長も海外公演へ「もちろん機会があればやりたい。アジア圏は可能性としてはすごくある」と意欲を見せた。

さらに、Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉについては「種まき」の段階が終わりに近づいていると明かした。「最後のピースがそろえば皆さんにいいお知らせが打ち出せる」と含みを持たせた。札幌公演が終わる頃には大きな転機を迎える可能性も示唆。札幌公演はより見逃せない舞台になりそうだ。