７人組ボーイズグループ「ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮ（クラス・セブン）」が、２２日までバンテンリンドームナゴヤで行われた所属事務所「ＴＯＢＥ」のアーティストが集結するライブ「ｔｏ ＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ ３ｒｄ Ｓｕｐｅｒ Ｌｉｖｅ〜」に出演した。

昨年７月のデビュー以降では初の「ｔｏ ＨＥＲＯｅｓ」出演となり、成長を見せるべく新曲「心にキスをした」などをパフォーマンス。大東立樹は「たくさんの方と共演できてうれしいです」と笑顔を輝かせた。

デビュー時の自身たちと比較し「当時も熱量は自信があったんですけど、温かみが増したと感じる。ダンスも力み感が抜けて楽しんで踊れるようになりました」としみじみ。ほとんどのメンバーが１０代であるため「声変わり中でレコーディングも大変だったんですけど、みんなで歌を頑張ってる。分かりやすく変化している過程が一番楽しんでいただきたいポイントです」と魅力をアピールした。

今回の公演に向けたリハーサルでは、事務所社長の滝沢秀明氏からお褒めの言葉をもらったと告白。「『ダンスうまくなったね』って言っていただきました。初めて褒められました」と歓喜していた。