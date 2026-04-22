【男性が選んだ】「この顔になりたい」と思う20代男性俳優ランキング！ 2位「新田真剣佑」、1位は？
All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します。
【5位までのランキング結果を見る】
2位は、新田真剣佑さんでした。
1996年生まれでアメリカ出身の新田さんは、2014年から日本で本格的に俳優活動を開始。Netflixシリーズの実写版『ONE PIECE』ではロロノア・ゾロ役を演じ、2026年3月からはシーズン2の配信がスタートして再び注目が集まっています。
世界的な人気を獲得し、最近はTBSドラマ『19番目のカルテ』、日本テレビドラマ『ちはやふる−めぐり−』と立て続けに出演。父譲りの彫りが深くクールな顔立ちが票を集めました。意志の強さを感じさせる大きな瞳が特徴的で、バランスの取れた顔立ちは憧れの的となっています。
アンケートでは、「海外で今人気があるから」（40代男性／静岡県）、「シンプルにかっこいい」（40代男性／埼玉県）、「実写ワンピースで見てかっこよかったから」（30代男性／東京都）、「濃いめの顔が好きなので、なりたい」（40代男性／北海道）などの声があがりました。
1位に選ばれたのは、横浜流星さんでした。
1996年生まれの横浜さんは、2009年に芸能界デビュー。2025年はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で大河初主演を務め、映画『国宝』では「第49回 日本アカデミー賞」で優秀助演男優賞を受賞しました。シャープな目元と立体感ある顔立ちが魅力で、同性からも高く評価されています。
回答者からは、「キリっとしたクールな目元に憧れるから」（40代男性／三重県）、「男の私が見ても輝いてるくらいのオーラを感じます」（20代男性／千葉県）、「令和を代表するような、醤油顔。憧れます」（50代男性／福岡県）、「目がきりっとして 顎のラインがシュッとしててかっこいいと思ったからです」（30代男性／福岡県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【5位までのランキング結果を見る】
2位：新田真剣佑／51票
2位は、新田真剣佑さんでした。
1996年生まれでアメリカ出身の新田さんは、2014年から日本で本格的に俳優活動を開始。Netflixシリーズの実写版『ONE PIECE』ではロロノア・ゾロ役を演じ、2026年3月からはシーズン2の配信がスタートして再び注目が集まっています。
アンケートでは、「海外で今人気があるから」（40代男性／静岡県）、「シンプルにかっこいい」（40代男性／埼玉県）、「実写ワンピースで見てかっこよかったから」（30代男性／東京都）、「濃いめの顔が好きなので、なりたい」（40代男性／北海道）などの声があがりました。
1位：横浜流星／91票
1位に選ばれたのは、横浜流星さんでした。
1996年生まれの横浜さんは、2009年に芸能界デビュー。2025年はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で大河初主演を務め、映画『国宝』では「第49回 日本アカデミー賞」で優秀助演男優賞を受賞しました。シャープな目元と立体感ある顔立ちが魅力で、同性からも高く評価されています。
回答者からは、「キリっとしたクールな目元に憧れるから」（40代男性／三重県）、「男の私が見ても輝いてるくらいのオーラを感じます」（20代男性／千葉県）、「令和を代表するような、醤油顔。憧れます」（50代男性／福岡県）、「目がきりっとして 顎のラインがシュッとしててかっこいいと思ったからです」（30代男性／福岡県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)