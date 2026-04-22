インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、メガネが似合うかわいい女性芸能人を投票で募り、「芸能人メガネ美人・美女」ランキングとして発表しています。2026年4月22日時点で集まった2706票での結果を紹介します。

【写真】「えっ…！ 美しすぎる！」 これが、トップ3に輝いた《メガネ美人》たちのビジュアルです！

3位は、俳優の石原さとみさんでした。回答者からは「丸いメガネやフレームの太いメガネなど、さまざまなメガネがとても似合うすてきな女性です」「普段ももちろんかわいいのですが、メガネをかけると知的な雰囲気が加わって大人っぽいだけでなくかわいい雰囲気にもなります」といった声が寄せられていました。

2位は、俳優の本田翼さんでした。「メガネをかけるとかわいくもなるのですが、とても知的に見えて美人度が増します」「どんな形のメガネをかけても似合うし、とってもかわいい」などのコメントが見られました。

そして1位は、俳優の北川景子さんでした。「普段もきれいだけど、メガネをかけるとさらにきれい」「メガネをかけていると、仕事ができる女性の印象になったり、かわいい印象になったりする。似合っていてとっても魅力的だと思います」などの回答が集まっていました。