えなこ、大胆な白の変形水着 グラビア10周年で“最高傑作えなこ”を披露
コスプレイヤー・えなこが、30日発売の『BUBKA6月号』(白夜書房)表紙＆巻頭グラビアを飾る。
【アザーカット】大胆な変形水着姿で…最高傑作を更新したえなこ
表紙では『BUBKA』出演時にはおなじみとなった変形水着を着用。そのほか、チューブトップにニーハイソックスを合わせたギャルライクなスタイルや、ピンクのビキニ、青のランジェリーなど、多彩な衣装で魅力を披露。10周年を迎えたグラビア活動の集大成となる“最高傑作えなこ”を披露した。
インタビューでは、グラビア活動を始めてからの10年を振り返り、初期の苦労や転機となった出来事を語ったほか、現在のグラビアに対する自身の考えを明かした。さらにプライベートも含め、今後挑戦したい活動についても語っている。
なお、本号には元NMB48の和田海佑の水着グラビアも掲載され、白黒のランジェリーカットや水着姿を披露、ポスターではえなこと両面を飾るほか、誌面ではこれまでにない解放感あふれる魅力を見せている。またTSUTAYA EBISUBASHI限定で購入者限定のポストカードが付属することも決定した。
そのほか、SKE48の篠原京香の水着グラビア＆インタビュー、AKB48の倉野尾成美×丸山ひなた、向井地美音×近藤沙樹の対談、さらに私立恵比寿中学の桜木心菜×ukkaの芹澤もあの対談が掲載。そのほか由良ゆら、麻倉瑞季、東かなめによる水着グラビアなど、多彩な企画が収録されている。
【アザーカット】大胆な変形水着姿で…最高傑作を更新したえなこ
表紙では『BUBKA』出演時にはおなじみとなった変形水着を着用。そのほか、チューブトップにニーハイソックスを合わせたギャルライクなスタイルや、ピンクのビキニ、青のランジェリーなど、多彩な衣装で魅力を披露。10周年を迎えたグラビア活動の集大成となる“最高傑作えなこ”を披露した。
なお、本号には元NMB48の和田海佑の水着グラビアも掲載され、白黒のランジェリーカットや水着姿を披露、ポスターではえなこと両面を飾るほか、誌面ではこれまでにない解放感あふれる魅力を見せている。またTSUTAYA EBISUBASHI限定で購入者限定のポストカードが付属することも決定した。
そのほか、SKE48の篠原京香の水着グラビア＆インタビュー、AKB48の倉野尾成美×丸山ひなた、向井地美音×近藤沙樹の対談、さらに私立恵比寿中学の桜木心菜×ukkaの芹澤もあの対談が掲載。そのほか由良ゆら、麻倉瑞季、東かなめによる水着グラビアなど、多彩な企画が収録されている。