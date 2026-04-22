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今回Motorzチャンネルのシリーズ動画「わんこと全国旅」では、これまでキャンピングカー「オステリア」で旅をしてきた「カムラフウフ」から、キャンプ女子として知られる「森風美」へとバトンが渡され、新たな旅がスタート。動画では、森氏がオステリアの各所サイズを実測し、その居住性と使い勝手を検証している。



動画前半では、これまで旅を続けてきたカムラフウフが登場し、諸事情により今回で旅を引退することを報告。後任として、愛犬「どんちゃん」を連れた森風美が紹介された。森氏は早速、これから相棒となるオステリアのサイズ計測を開始。外寸は全長4890mm、全幅1950mmと「ハイエースのワイドサイズとさほど変わらない」サイズ感で、一般的な駐車枠に収まる利便性を確認した。



内装の計測では、エントランスの網戸や電動ステップの利便性に触れつつ、ダイネット（居住スペース）の広さをチェック。テーブル幅98cm、座席幅97cmと大人数でもくつろげる空間が確保されており、ベッド展開時には約180cm×97cmのシングルベッドサイズになることが判明した。さらに、バンクベッド（運転席上部）は幅182cm×奥行140cmのダブルベッドサイズで、森氏は「ここが一番ワクワクする」とコメント。プロジェクターとスクリーンが設置された「シアタールーム」化するギミックも紹介され、車中泊の楽しみ方が広がる仕様となっている。



動画後半では、実際の旅の様子も公開された。金時山への登山で絶景の富士山を堪能した後、車内でパスタを作り、森氏の誕生日を祝うシーンも。森氏は「オステリアの計測をしてルームツアーみたいになったが、めちゃくちゃ広い」と改めてその快適さを実感していた。愛犬と共に巡る新たなキャンピングカー旅の幕開けは、多くのアウトドアファンの注目を集めそうだ。