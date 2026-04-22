ファン待望の新型「スカイライン」 早くもディーラーに問い合わせが

2026年4月14日、日産は長期ビジョンの発表の場において「スカイライン」のティザー画像を世界初公開しました。



ユーザーから寄せられた問い合わせについて、日産ディーラーに聞いてみました。

「スカイライン」の名を冠したモデルがデビューしたのは1957年4月。69年も前のことです。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型スカイライン」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

その間に、「ハコスカ」「ケンメリ」「ジャパン」「鉄仮面」そして「スカイラインGT-R」などなど……モデルごとに熱狂的なファンがいることはご存じのとおりです。

親子2代、あるいは親子3代で歴代の（あるいは1台の）スカイラインを乗り継いでいるユーザーも少なからずいるはずです。

現行モデルのスカイラインである「V37型」は2013年にデビューした13代目にあたります。

すでに13年が経過しており、一部モデルを除き、生産終了のアナウンスが流れたばかりです。

スカイラインファン、そしてオーナーはもちろんのこと、多くのクルマ好きにとってなくてはならないモデルであることは確かです。

いずれスカイラインの歴史が潰えてしまうのか__。

その想いがメーカーにも届いたのか、2025年5月に発表された経営再建計画「Re：Nissan」の場において、新型スカイラインの開発が進んでいることが明らかとなりました。

そして2026年4月16日、長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」の場において、商品ポートフォリオのひとつとして、新型スカイラインのティザー画像が世界初公開されたのです。

事実、今回の長期ビジョンでは、日産のイヴァン・エスピノーサ社長がスカイラインの名を商品戦略の「中核モデル」として明言しています。

プレゼンテーション内でティザー画像を披露した際にも、「スカイラインは日産の源流と魂の象徴」と位置付けています。

さらに「日本のエンジニアリングと走りへの情熱を体現してきた存在であり、高性能でドライバーの意のままに操れるクルマになる」と説明。

ただし詳細なスペックについては明かされておらず、方向性が示された段階にとどまっています。

とはいえ、メーカーの長期ビジョンの場でスカイラインのティザー画像が発表されたことは何を意味するのか。

仕様はさておき、14代目となる次期スカイラインが存在することは（少なくとも2026年4月時点においては）確実です。

そんな新型スカイラインについて、ディーラーに寄せられている反響について、4月中旬に首都圏にある日産ディーラーに問い合わせてみました。

「現行モデルのスカイラインのお問い合わせと絡めて『次期スカイラインの仕様や価格が知りたいけど、何か情報はないのか』というお声をいただいております。

つい先日、メーカーの発表があったばかりで、販売店には何も情報が届いていない状況です。

『ティザー画像にあったSkylineのエンブレムだけでも買えないものか』というお問い合わせをいただいたときは、スカイラインが多くファンに愛されていることを改めて実感しました」

同じタイミングで関西エリアの日産ディーラーにも問い合わせてみました。

「次期スカイラインの仕様が知りたい。純ガソリン＆直6なのか、それとも『e-POWER』なのか。さらにはMTは選べるのかといった、かなり突っ込んだお問い合わせをいただいたこともありました。

正式発表以前の段階でこれだけ熱量の高いお客様からお問い合わせをいただいております。

我々としても、スカイラインファンの期待に応えてくれるニューモデルであって欲しいなと思っているんです」

新たなスカイラインがそう遠くない未来にデビューする__。

ファンはもちろんのこと、販売店のスタッフも期待しているあたり、歴代のスカイラインが培ってきた歴史の重みと期待値の高さを痛感します。

ティザー画像をじっくりと眺めつつ、しばらくは次期スカイラインに想いを馳せてみる時間が増えそうです。