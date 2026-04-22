桜島の火山活動続く

桜島では、きのう爆発が１回と噴火が1回発生し、鹿児島市街地側や姶良市側などに降灰がありました。

きょう２２日午前１０時半現在、噴火回数として計測される火口から1000ｍ以上の噴煙は確認されていませんが、南岳山頂火口から低い噴煙が出ている時間帯があります。

鹿児島市街地側でも火山灰独特の硫化水素の臭いが漂っています。

噴火警戒レベルは3の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね2キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で噴火が発生した場合には、２２日０９時から１２時までは火口から北方向、２２日２１時から２４時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。

２２日０９時から２３日０３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２２日０９時から１２時まで 北（姶良市加治木方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼２２日１２時から１５時まで 北（姶良市加治木方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼２２日１５時から１８時まで 北東（霧島市福山方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ

▼２２日１８時から２１時まで 北（姶良市加治木方向） １００ｋｍ ５ｋｍ

▼２２日２１時から２４時まで 北東（霧島市福山方向） １３０ｋｍ ５ｋｍ

▼２３日００時から０３時まで 北東（霧島市福山方向） １５０ｋｍ ９ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、姶良市、霧島市、出水市、薩摩川内市、伊佐市、さつま町、湧水町、日置市、曽於市、いちき串木野市、垂水市、鹿屋市

熊本県 ：人吉市、水俣市、芦北町、錦町、多良木町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町、湯前町、水上村、五木村、八代市、津奈木町

宮崎県 ：都城市、小林市、えびの市、高原町、宮崎市、西都市、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、椎葉村、日向市、三股町、美郷町、日南市

・