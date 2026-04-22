&TEAM・FUMA、菊池風磨と知り合いだった「お久しぶりです」 “ダブルふうま”の意外な接点明らかに
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、21日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜 深0：24）に出演。メンバーのFUMAが、MCを務める菊池風磨（timelesz）と知り合いだったことを明かした。
【写真】実はつながりが…！菊池風磨と”お久しぶり”な&TEAM・FUMA
メンバー全員そろってのスタジオトークでは、&TEAM・FUMAがMC・菊池に「お久しぶりです」とあいさつ。FUMAは「その時は、お世話になりました」斗切り出し、振付師と本人役のダンサーで曲の振り付けや構成を制作する際、菊池役を務めていたことを明かした。
FUMAは、2021年「RIGHT NEXT TO YOU」（Sexy Zone）で菊池役を務めたそうで、菊池は「『風磨さんの代役で今覚えてくれましたFUMAです』って紹介されて、『噛んでるから！』みたいに言っていたら、『本当にFUMAなんで』って（笑）」と“ダブルふうま”の意外な接点を告白した。
【写真】実はつながりが…！菊池風磨と”お久しぶり”な&TEAM・FUMA
メンバー全員そろってのスタジオトークでは、&TEAM・FUMAがMC・菊池に「お久しぶりです」とあいさつ。FUMAは「その時は、お世話になりました」斗切り出し、振付師と本人役のダンサーで曲の振り付けや構成を制作する際、菊池役を務めていたことを明かした。
FUMAは、2021年「RIGHT NEXT TO YOU」（Sexy Zone）で菊池役を務めたそうで、菊池は「『風磨さんの代役で今覚えてくれましたFUMAです』って紹介されて、『噛んでるから！』みたいに言っていたら、『本当にFUMAなんで』って（笑）」と“ダブルふうま”の意外な接点を告白した。