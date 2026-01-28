俳優の古田新太が２１日、東京・港区のＭｏｎ Ｔａｋａｎａｗａで「マンガローグ：火の鳥」公開ゲネプロと取材会に登場した。

マンガをライブで体験する新しい形「マンガローグ」。３面の大型スクリーンに映された絵や言葉を起点に会場全体で物語の中に没入し、マンガ体験そのものを、ライブパフォーマンスとして提供する。記念すべき初回（会場のこけら落とし）には、手塚治虫さんの不朽の名作「火の鳥 未来編」が上映される。

猿田博士の声を演じる古田は、作中でＡＩが決定権を持ち、人類が滅亡してしまうことに触れ「前々から、ＡＩが悪いと思っていたんだっていうのを改めて思った」と本音を吐露。「ＡＩが発達すると、俺たちの仕事がなくなるんですよ。ＣＧの時も思いましたが、ＡＩはもっと悪いやつです」と私見を語った。

手塚作品は幼少期から読んでいたそうで、「今回のヒロインのタマミもそうですが、（ふしぎな）メルモ、（リボンの騎士の）サファイアとかエロい目で見てます（笑）。改めてエロいなと思いました」と明かし、会場を笑わせた。