黄砂飛来で視界悪化6府県で観測　雨不足で湖カラカラ　GW目前でも貸しボート休業「生活厳しい収入がない」

21日、日本列島の広い範囲で中国などから飛来した黄砂が観測されました。

また、関東の水がめでは雨不足で、ゴールデンウィークを目前に異変が起きています。

21日朝、島根・松江市内では黄砂が飛来し、視界がぼんやりとかすんでいる様子が分かります。

21日は山口、徳島、滋賀、鳥取、島根、京都の6府県で黄砂を観測。

22日にかけては北日本から西日本の広い範囲で観測されるとみられています。

同じ黄砂の影響か、青森県でも遠くに見える山並みも茶色くかすみ、車のボンネットに砂ぼこりが付着していました。

気象衛星「ひまわり」が捉えた黄砂の動きからは、日本海上空を西から飛来しているのが確認できます。

中国大陸で舞い上がった砂ぼこりが偏西風に乗って日本に飛んでくる黄砂。

中国では先週、各地で強風や砂嵐が発生し視界が悪化しました。

4月17日、中国の新疆ウイグル自治区で発生した砂嵐の様子。

街を舞う砂煙が見る見るうちに辺りをのみ込んでいきます。

雨不足に強風が重なったことで大量の砂が巻き上げられたとみられていますが、そうした雨不足の影響は、日本でも深刻な事態を引き起こしています。

21日朝、「イット！」が訪れたのは神奈川・相模原市にある津久井湖です。

釣りやお花見などで人気のスポットですが、水が足りていません。

“神奈川の水がめ”と呼ばれる津久井湖に、渇水の影響が直撃。

木の下は岩肌がむき出しになっていました。

一体、何が起きているのか。

城山ダムを管理する担当者に聞きました。

相模川水系ダム管理事務所 ダム運用部・大谷長武部長：

上流域の雨が去年7割程度しか降りませんでした。秋以降も5割程度の降水量しかありませんでしたので、現在の津久井湖の貯水率が17％になっています。

長く続く雨不足により、この時期の満水位と比べ、20メートルほど低くなっているといいます。

2026年の初めは“30年に一度の顕著な雨不足”と呼ばれるほどの記録的な少雨となり、現在も貯水率は厳しい状況です。

貯水率が下がっているのは、ここだけではありません。

相模川水系ダム管理事務所 ダム運用部・大谷長武部長：

神奈川県は4つのダムがあり、現在の貯水率は43％。一番低い状況ですと、3月下旬頃は30％の貯水率でございました。

3月末に雨が降ったこともあり、20日時点までに4つのダムの合計貯水率は43％まで上がり回復傾向にあるといいますが、問題はこの先です。

21日朝、取材班が相模原市内の道路を走行中に弱い雨に遭遇しましたが、大谷部長は「まだまだ降っていただかないと、非常に厳しい状況は続くと思います」と話します。

渇水により、ゴールデンウィークを目前に控えながら休業を余儀なくされている店がありました。

ブラックバス釣りなどで利用される貸しボート店は、渇水の影響で約5カ月間、休業しているといいます。

沼本ボート・井草武夫さん：

（ボート店は）もう50〜60年だと思います。こんなに長い期間（水が）減ったのは初めて。

過去の写真と比較すると、水量の差は一目瞭然です。

3月には、津久井湖で毎年行われている釣りの大会も延期となりました。

沼本ボート・井草武夫さん：

（生活は）厳しいですよ、だって収入がないんだもん。でもしょうがないですよね、それなりに暮らしていくしかない。

21日は茨城県の一部で1時間に8mm前後の雨が降るなどした関東地方。

23日午後から24日午前中にかけては、関東南部を中心に本降りの雨が降るとみられています。

来週から始まるゴールデンウィーク。

各地の空模様に多くの人が関心を寄せています。