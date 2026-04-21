川島悠翔がNCAAディビジョン1のシアトル大学に残留が決定…アメリカの地で挑戦を続ける

4月21日（現地時間20日）、NCAA（全米大学体育協会）の舞台で挑戦を続ける川島悠翔が、ディビジョン1のシアトル大学に残留することが発表された。

シアトル大学バスケットボール部のX公式アカウントは、“Future is bright”（未来は明るい）のコメントとともに、チームのユニフォームを着たジェレマイア・ハーシュマンとレイ・アダムス、そして川島の3選手の画像を投稿。中心選手としての期待値がうかがえる内容だ。



𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 ✨ pic.twitter.com/ztA5ocWfCN

- Seattle U Men's Basketball (@seattleumbb) April 21, 2026

群馬県出身で現在20歳の川島は、201センチ93キロの体格を誇るパワーフォワード。2023年3月に福岡大学附属大濠高校を中退し、オーストラリアのNBAグローバルアカデミーへ加入した。世代別を含めた日本代表経験もあり、「第19回アジア競技大会」や「FIBAアジアカップ2025予選 Window1」に出場した。



シアトル大学には2024－25シーズンに入学。1シーズンはレッドシャツ（練習生）として過ごし、2025－26シーズンは4試合に出場にとどまったが、1試合平均5.0得点2.8リバウンドの成績を残した。

シアトル大学で3シーズン目を迎える川島の成長と活躍に期待がかかる。







【動画】代表でもリバンドで存在感を発揮する川島悠翔