LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「超得10Days」を4月20日正午から30日まで開催している。

宿泊では、ポイント付与を含めて20％以上が割引となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、札幌東急REIホテルが5,042円から、グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパが9,120円から、都ホテル京都八条が9,240円から、城山ホテル鹿児島が11,966円から、品川プリンスホテルが13,960円から、マースガーデンウッド御殿場が14,318円から、ホテルニューグランドが14,625円から、ホテルグランヴィア京都が15,839円から、横浜ベイホテル東急が16,416円からなど。

航空券と宿泊がセットになったヤフーパックでは、東京/羽田発の2名1室利用、2名あたり料金一例は、札幌2日間（札幌ビューホテル大通公園泊）が56,964円から、大阪2日間（ワイズホテル新大阪泊）が55,748円から、福岡2日間（ホテルジャパネスク福岡泊）が61,957円から、那覇2日間（ホテルブライオン那覇泊）が58,837円からなど。

料金はいずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。