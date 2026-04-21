【追加有料DLC「エキスパンションパック～無限次元～」】 4月22日配信

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Nintendo Switch/Steam用シミュレーションRPG「スーパーロボット大戦Y」の追加有料ダウンロードコンテンツ「エキスパンションパック～無限次元～」を4月22日に配信する。

「エキスパンションパック～無限次元～」には「伝説巨神イデオン」、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」、「アイドルマスター XENOGLOSSIA」、「スタードライバー THE MOVIE」、「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞」、「EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」の6作品が収録され、追加ミッションや追加プレイアブル機体が楽しめる。

さらに、「ver.1.3.0 無料アップデート」の情報を含む“エキスパンションパック＆ver1.3.0無料アップデートPV”も公開された。

「エキスパンションパック～無限次元～」

【『スーパーロボット大戦Y』無料アップデート＆追加有料DLC「エキスパンションパック」告知PV】

【内容】

・追加プレイアブル機体：8機体

・追加エリアミッション：26

・追加アシストクルー：1人

・高難易度モード「MASTER」追加

・特典ミッション「特典：エキスパンションパック購入」

エキスパンションパック参戦作品

・伝説巨神イデオン

・機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン

・アイドルマスター XENOGLOSSIA

・スタードライバー THE MOVIE

・クロスアンジュ 天使と竜の輪舞

・EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション

伝説巨神イデオン

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン

アイドルマスター XENOGLOSSIA

スタードライバー THE MOVIE

クロスアンジュ 天使と竜の輪舞

EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション

【機体名：イデオン】【機体名：Hi-νガンダム】【機体名：ナイチンゲール】【機体名：インベル】【機体名：タウバーン・コンパートメント】【機体名：ヴィルキス】【機体名：ウルスラグナ】【機体名：ニルヴァーシュZ】

※配信日や内容は予告なく変更となる場合がございます。

高難易度モード「MASTER」追加

エキスパンションパックを購入すると、「スーパーロボット大戦Y」をさらに遊びこむための各種ルールを変更した最高難度モード「MASTER」がプレイ可能になる。

敵軍はさらに強化され、味方部隊は機体改造費用の増加や取得経験値の減少、さらに修理・補給による経験値の取得ができなくなる。

また戦闘中には、敵フェイズ中での精神コマンドの使用が一切行なえなくなり、ゲームオーバー時にリトライが選択できなくなる。

【注意事項】

※エキスパンションパックをご利用いただくには、別売りの製品版が必要です。また、最新版パッチ適応が必要な場合は、アップデートの上ご利用ください。

※内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※すべてゲーム内のアイテムとして反映されます。

※「エキスパンションパック」は、販売中の「デジタルアルティメットエディション」などを含む各デジタル限定版、「DLC（1）＆（2）セット」、「DLC（1）」、「DLC（2）」、「プレミアムサウンド＆データパック」、「ボーナスミッションパック」に含まれない独立した有料ダウンロードコンテンツです。

無料アップデートver.1.3.0配信内容

4月21日に配信される無料アップデートver1.3.0にて、以下のアップデートデータが配信される。

・エリアミッション「革命戦争レコード（全3話）」

・エリアミッション「ノア・ブランド戦記（全3話）」

・エキスパンションパック1話「接触」

・限定ミッション「異界から来るもの」「背負った使命」解放

・その他、動作の安定性向上

エリアミッション「革命戦争レコード（全3話）」

無料アップデートver1.3.0にて、「革命戦争レコード」全3話が無料配信される。本編の前日譚にあたるシナリオとなっている。解放条件はCHAPTER6の開放。

エリアミッション「ノア・ブランド戦記（全3話）」

無料アップデートver1.3.0にて、「ノア・ブランド戦記」全3話が無料配信される。「CHAPTER7」が解放される少し前のストーリーが楽しめる。解放条件はCHAPTER6「果てしなき戦いへ」をクリアしていること。

エキスパンションパック1話「接触」

4無料アップデートver1.3.0にて、エキスパンションパック1話「接触」が配信される。このエリアミッションは、エキスパンションパック未購入でもプレイ可能。解放条件はCHAPTER2「漂流する異邦人」をクリアしていること。

※エキスパンションパック1話「接触」クリア時点では、新規機体とパイロットは自軍に加入しません。

※エキスパンションパック1話「接触」クリア時点では、エリアミッション内で新規登場するパイロットは「キャラクター事典」に登録されず、機体も「ロボット大図鑑」に登録されません。

限定ミッション解放

無料アップデートver1.3.0にて、サイバスターとスパロボVの主人公機が手に入る限定ミッション「異界から来るもの」と「背負った使命」が解放される。

35周年ロゴを作成

「スーパーロボット大戦」シリーズが35周年を迎えたことを記念し、35周年ロゴが作成された。様々な企画の実施も予定されている。

(C)国際映画社・つぼたしげお

(C)サンライズ

(C)サンライズ・バンダイビジュアル

(C)SUNRISE/PROJECT ANGE

(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST

(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ・MBS

(C)創通・フィールズ／MJP製作委員会

(C)ダイナミック企画・東映アニメーション

(C)円谷プロ (C)2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会

(C)東映

(C)東北新社

TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C)永井豪・石川賢／ダイナミック企画

(C)永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所

(C)永井豪／ダイナミック企画

(C)BONES／STAR DRIVER THE MOVIE 製作委員会

(C)2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所

(C)2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT

(C)2021 BONES/Project EUREKA MOVIE

(C)2024「風都探偵」製作委員会

