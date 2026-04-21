「スーパーロボット大戦Y」有料DLC「エキスパンションパック～無限次元～」の配信日が4月22日に決定！「伝説巨神イデオン」など6作品が追加
バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Nintendo Switch/Steam用シミュレーションRPG「スーパーロボット大戦Y」の追加有料ダウンロードコンテンツ「エキスパンションパック～無限次元～」を4月22日に配信する。
「エキスパンションパック～無限次元～」には「伝説巨神イデオン」、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」、「アイドルマスター XENOGLOSSIA」、「スタードライバー THE MOVIE」、「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞」、「EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」の6作品が収録され、追加ミッションや追加プレイアブル機体が楽しめる。
さらに、「ver.1.3.0 無料アップデート」の情報を含む“エキスパンションパック＆ver1.3.0無料アップデートPV”も公開された。【『スーパーロボット大戦Y』無料アップデート＆追加有料DLC「エキスパンションパック」告知PV】
「エキスパンションパック～無限次元～」
【内容】
・追加プレイアブル機体：8機体
・追加エリアミッション：26
・追加アシストクルー：1人
・高難易度モード「MASTER」追加
・特典ミッション「特典：エキスパンションパック購入」
エキスパンションパック参戦作品
・伝説巨神イデオン
・機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン
・アイドルマスター XENOGLOSSIA
・スタードライバー THE MOVIE
・クロスアンジュ 天使と竜の輪舞
・EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
伝説巨神イデオン【機体名：イデオン】
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン【機体名：Hi-νガンダム】 【機体名：ナイチンゲール】
アイドルマスター XENOGLOSSIA【機体名：インベル】
スタードライバー THE MOVIE【機体名：タウバーン・コンパートメント】
クロスアンジュ 天使と竜の輪舞【機体名：ヴィルキス】
EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション【機体名：ウルスラグナ】 【機体名：ニルヴァーシュZ】
※配信日や内容は予告なく変更となる場合がございます。
高難易度モード「MASTER」追加
エキスパンションパックを購入すると、「スーパーロボット大戦Y」をさらに遊びこむための各種ルールを変更した最高難度モード「MASTER」がプレイ可能になる。
敵軍はさらに強化され、味方部隊は機体改造費用の増加や取得経験値の減少、さらに修理・補給による経験値の取得ができなくなる。
また戦闘中には、敵フェイズ中での精神コマンドの使用が一切行なえなくなり、ゲームオーバー時にリトライが選択できなくなる。
【注意事項】
※エキスパンションパックをご利用いただくには、別売りの製品版が必要です。また、最新版パッチ適応が必要な場合は、アップデートの上ご利用ください。
※内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。
※すべてゲーム内のアイテムとして反映されます。
※「エキスパンションパック」は、販売中の「デジタルアルティメットエディション」などを含む各デジタル限定版、「DLC（1）＆（2）セット」、「DLC（1）」、「DLC（2）」、「プレミアムサウンド＆データパック」、「ボーナスミッションパック」に含まれない独立した有料ダウンロードコンテンツです。
無料アップデートver.1.3.0配信内容
4月21日に配信される無料アップデートver1.3.0にて、以下のアップデートデータが配信される。
・エリアミッション「革命戦争レコード（全3話）」
・エリアミッション「ノア・ブランド戦記（全3話）」
・エキスパンションパック1話「接触」
・限定ミッション「異界から来るもの」「背負った使命」解放
・その他、動作の安定性向上
エリアミッション「革命戦争レコード（全3話）」
無料アップデートver1.3.0にて、「革命戦争レコード」全3話が無料配信される。本編の前日譚にあたるシナリオとなっている。解放条件はCHAPTER6の開放。
エリアミッション「ノア・ブランド戦記（全3話）」
無料アップデートver1.3.0にて、「ノア・ブランド戦記」全3話が無料配信される。「CHAPTER7」が解放される少し前のストーリーが楽しめる。解放条件はCHAPTER6「果てしなき戦いへ」をクリアしていること。
エキスパンションパック1話「接触」
4無料アップデートver1.3.0にて、エキスパンションパック1話「接触」が配信される。このエリアミッションは、エキスパンションパック未購入でもプレイ可能。解放条件はCHAPTER2「漂流する異邦人」をクリアしていること。
※エキスパンションパック1話「接触」クリア時点では、新規機体とパイロットは自軍に加入しません。
※エキスパンションパック1話「接触」クリア時点では、エリアミッション内で新規登場するパイロットは「キャラクター事典」に登録されず、機体も「ロボット大図鑑」に登録されません。
限定ミッション解放
無料アップデートver1.3.0にて、サイバスターとスパロボVの主人公機が手に入る限定ミッション「異界から来るもの」と「背負った使命」が解放される。
35周年ロゴを作成
「スーパーロボット大戦」シリーズが35周年を迎えたことを記念し、35周年ロゴが作成された。様々な企画の実施も予定されている。
(C)国際映画社・つぼたしげお
(C)サンライズ
(C)サンライズ・バンダイビジュアル
(C)SUNRISE/PROJECT ANGE
(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST
(C)創通・サンライズ
(C)創通・サンライズ・MBS
(C)創通・フィールズ／MJP製作委員会
(C)ダイナミック企画・東映アニメーション
(C)円谷プロ (C)2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会
(C)東映
(C)東北新社
TM & (C) TOHO CO., LTD.
(C)永井豪・石川賢／ダイナミック企画
(C)永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所
(C)永井豪／ダイナミック企画
(C)BONES／STAR DRIVER THE MOVIE 製作委員会
(C)2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所
(C)2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
(C)2021 BONES/Project EUREKA MOVIE
(C)2024「風都探偵」製作委員会