限定特典付き昼メシ企画！ ホワイティうめだ「ホワイティ 昼メシの流儀」

記事ポイント ホワイティうめだで2026年4月27日から5月31日まで「野原ひろし 昼メシの流儀」とのコラボキャンペーンを開催1会計1,500円（税込）以上の利用でInstagram投稿風またはX投稿風のクリアカードを1枚プレゼントパネル展示やSNSキャンペーン、特設サイトでのおすすめメニュー紹介も同時展開 ホワイティうめだで2026年4月27日から5月31日まで「野原ひろし 昼メシの流儀」とのコラボキャンペーンを開催1会計1,500円（税込）以上の利用でInstagram投稿風またはX投稿風のクリアカードを1枚プレゼントパネル展示やSNSキャンペーン、特設サイトでのおすすめメニュー紹介も同時展開

大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」で、アニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」とのコラボキャンペーン「ホワイティ 昼メシの流儀」が開催されます。

期間は2026年4月27日から5月31日まで。

限定特典の配布に加え、SNSキャンペーンやパネル展示も楽しめる企画です。

ホワイティうめだ「ホワイティ 昼メシの流儀」





開催期間：2026年4月27日（月）〜5月31日（日）開催場所：ホワイティうめだ所在地：大阪市北区小松原町梅田地下街内容：限定特典配布、SNSキャンペーン、パネル展示、店舗おすすめメニュー紹介

大阪地下街が運営するホワイティうめだで実施されるコラボ企画です。

期間中は買い物やサービス利用でもらえる限定特典のほか、作品の世界観を楽しめる展示も登場します。

梅田で昼メシ時間を楽しみたくなるコラボ企画です。

限定特典





配布条件：1会計につき1,500円（税込）以上の買い物またはサービス利用配布枚数：1会計につき1枚レシート合算：不可特典内容：Instagram投稿風クリアカード 全5種特典内容：X投稿風クリアカード 全5種

対象店舗で1会計1,500円（税込）以上を利用すると、会計時に特典を1枚受け取れます。

特典はInstagram投稿風クリアカード全5種と、X投稿風クリアカード全5種の2タイプ。

ここでしか手に入らないデザインに注目です。

SNSキャンペーン

応募方法1：ホワイティうめだ公式Instagram（@whityumeda）をフォロー応募方法2：特典を昼メシと一緒に撮影応募方法3：ハッシュタグ「#ホワイティうめだ 昼メシの流儀」を付けてInstagramに投稿賞品：ホワイティうめだで使えるデジタル商品券

特典を受け取った後は、昼メシと一緒に撮影してInstagramに投稿するSNSキャンペーンにも参加できます。

指定ハッシュタグを付けて投稿すると、ホワイティうめだで使えるデジタル商品券が当たるチャンス。

食事と特典を一緒に楽しめる参加型企画です。

パネル展示





展示内容：アニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」のワンシーンを使ったパネル展実施場所：泉のひろば実施場所：サニーテラス

期間中は作品のワンシーンを使ったパネル展も実施されます。

展示場所は泉のひろばとサニーテラスの2カ所です。

買い物や食事の合間に立ち寄りやすい展示スポット。

店舗オススメメニュー





特設サイトと館内チラシでは、ひろしおすすめメニューも紹介されます。

ホワイティうめだには飲食、物販、サービスなど約171店舗がそろい、地下街ならではの回遊も魅力です。

延床面積31,336平方メートル、営業面積13,720平方メートル、南北510メートル、東西360メートルの大型地下街で楽しむ昼メシ企画。

限定特典がもらえる買い物企画と展示企画を一度に楽しめるのが今回の見どころです。

梅田でのランチやショッピングの予定がある人は、開催期間をチェックしておきたい内容です。

「ホワイティ 昼メシの流儀」の紹介でした。

よくある質問

Q. 限定特典はどうすればもらえますか？

A. キャンペーン期間中にホワイティうめだで1会計につき1,500円（税込）以上の買い物またはサービス利用をすると、会計時に特典を1枚受け取れます。

レシートの合算はできません。

Q. SNSキャンペーンへの参加方法は？

A. ホワイティうめだ公式Instagram（@whityumeda）をフォローし、特典を昼メシと一緒に撮影した写真を、ハッシュタグ「#ホワイティうめだ 昼メシの流儀」とともにInstagramへ投稿して参加します。

Q. パネル展示はどこで見られますか？

A. アニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」のワンシーンを使ったパネル展示は、ホワイティうめだ館内の泉のひろばとサニーテラスで実施されます。

買い物や食事の合間にも立ち寄りやすい展示です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定特典付き昼メシ企画！ ホワイティうめだ「ホワイティ 昼メシの流儀」 appeared first on Dtimes.