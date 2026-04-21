2児の母・矢口真里、美容施術中すっぴんショット公開「お肌が綺麗すぎる」「シワも無くてびっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】タレントの矢口真里が4月20日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳元モー娘。「最強の美肌」美容施術中の透明感溢れるすっぴん姿
矢口は「矢口真里43歳、遂に美容医療始めました！！肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど、、、色々と悩みがあるのでちゃんとカウンセリングして、シンシア銀座院さんで施術受けてきました！！」などとつづり、美容医療を受けている最中のすっぴんの写真など複数枚を投稿。シワのない透明感溢れる素肌を公開した。
この投稿にファンからは「これすっぴんなの凄い」「お肌が綺麗すぎる」「シワも無くてびっくり」「最強の美肌ですね」「可愛すぎ」など反響が寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元モー娘。「最強の美肌」美容施術中の透明感溢れるすっぴん姿
◆矢口真里、ドアップですっぴん公開
矢口は「矢口真里43歳、遂に美容医療始めました！！肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど、、、色々と悩みがあるのでちゃんとカウンセリングして、シンシア銀座院さんで施術受けてきました！！」などとつづり、美容医療を受けている最中のすっぴんの写真など複数枚を投稿。シワのない透明感溢れる素肌を公開した。
◆矢口真里の投稿に反響
この投稿にファンからは「これすっぴんなの凄い」「お肌が綺麗すぎる」「シワも無くてびっくり」「最強の美肌ですね」「可愛すぎ」など反響が寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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