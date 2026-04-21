2015年完成のトンネルも遂に開通へ！

兵庫県道417号広畑青山線のバイパスが、2026年4月26日（日）16時に暫定2車線で開通します。

【一本道】「姫路BP〜臨海部」のバイパス開通ルートを見る（地図と写真）

このバイパスは姫路市臨海部の広畑地区と国道2号姫路バイパスを直結する延長2.3kmの南北幹線道路です。開通すると、日本製鉄瀬戸内製鉄所の正門から、姫路バイパス姫路西ランプまでが一本道で結ばれます。

このバイパスと並行する夢前川沿いの現道は、激しい渋滞が問題となっていました。特に京見橋西詰交差点では最大渋滞長が600m（2013年2月調査）に及んでいたとのこと。

広畑青山線バイパスはJR線と立体交差し、姫路バイパス姫路SA南側の「俺天下山」をトンネルで貫きます。県は、バイパスへの交通転換による現道の混雑緩和を期待しています。

ちなみに「俺天下山」という名称は、室町時代の播磨動乱に由来するとされています。豊臣軍が英賀城を攻略した際、勝利を確信した兵が「織田が天下だ」と叫んだことが起源となり、「おだが天下」→「おれが天下」→「俺天下山」と変化していったという説があります。

俺天下山トンネルは2015（平成27）年に完成を迎えていましたが、長らく未供用でした。今回の開通で、ようやく日の目を見ることとなります。なお広畑青山線は将来、全幅28m・車道4車線に拡幅する計画です。