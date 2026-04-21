ウェスティンホテル東京から抹茶と香港スイーツの飲茶アフタヌーンティー登場。香港の伝統菓子やワゴンサービスの点心など20種類
◆ウェスティンホテル東京から抹茶と香港スイーツの飲茶アフタヌーンティー登場。香港の伝統菓子やワゴンサービスの点心など20種類
ウェスティンホテル東京の広東料理「龍天門」より、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの平日限定で、新緑が美しい季節にぴったりの「飲茶アフタヌーンティー“抹茶＆香港ディライツ”」が登場。
春に好評だった内容をベースに、初夏にふさわしい抹茶と香港のローカルスイーツをテーマにした特別なラインナップ。本格的な点心から華やかなスイーツまで全20種類が揃う、期間限定アフタヌーンティーをお見逃しなく。
この記事の要約レポート
・ウェスティンホテル東京の広東料理「龍天門」に、「飲茶アフタヌーンティー“抹茶＆香港ディライツ”」が登場
・2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで、平日限定での提供
・エッグタルトやアニマル饅頭など、香港の伝統菓子と抹茶を主役にした10種類のスイーツ
・セイボリーには酢豚やチャイナバーガーなど、龍天門の人気メニューが勢揃い
・特別仕様の点心は、蒸したてをワゴンサービスでいただける
・オプションの食事メニューや中国茶など多彩なドリンクも楽しんで
抹茶のほろ苦さと香港スイーツが織りなす華やかなデザート
スイーツは、香港の伝統菓子と抹茶を主役にした10種類がお目見え。
卵とミルクが芳醇に香る「マカオエッグタルト」や、外はカリッと、中はふんわり焼きあげた「香港エッグワッフル チョコレート 苺 コムハニー添え」、愛らしい「アニマル饅頭」にときめく。
さらに、濃厚でなめらかな「抹茶ブリュレ」や、ほろ苦さと甘みが重なる「抹茶プリンと杏仁豆腐のデュオ 文旦の香り添え」など、初夏らしい抹茶の味わいも充実。
「ひよこ型のパイナップルケーキ」や「タピオカ抹茶ミルク」など、最後のひと口まで龍天門の世界観に浸れるスイーツを堪能して。
龍天門の人気メニューが勢揃い。バラエティ豊かな前菜に舌鼓
セイボリーには、龍天門で人気を誇る前菜がずらり。爽やかな酸味の「東京ミニトマトの桂花陳酒漬け」や、甘酸っぱさが心地よい「パイナップル入り酢豚」、焼き物師が手がける「クリスピーポークのチャイナバーガー」など、こだわりの品々が並ぶ。
ほかにも、黒酢の香りとラー油が効いた「よだれ鶏」や、「海老の発酵調味料 麹のチリソース炒め」など、1品1品趣向を凝らしたメニューをいただけるのがうれしい。
点心師の技が光るプレミアムな点心は、蒸したてをワゴンでお届け
点心師がこのメニューのために腕を振るう点心は、飲茶ならではの楽しさを体感できるワゴンスタイルで。
ぷりっとした食感とうまみが際立つ「XO醤添えモンゴウイカ焼売」や、濃厚な蟹の風味が広がる「ズワイガニのプレミアム小籠包」などは、アフタヌーンティーでしか味わえない特別仕様。
「飛び魚卵のせほうれん草の海老蒸し餃子」など、蒸したての本格的な味わいを心ゆくまで楽しんで。
オプションの食事メニューや中国茶を含む多彩なドリンクにも注目
オプションメニューには、不動の人気を誇る「くるみ入り小さな担々麺」800円と「叉焼入り炒飯」600円が用意される。好みに合わせて、追加でお食事を楽しんで。
ドリンクは、龍天門オリジナルのブレンドハーブティーや、金芽紅茶、鉄観音烏龍茶などの本格中国茶、TWGティー2種など全9種類をフリーフローで。点心の繊細なうまみや、スイーツの奥行きを優しく引き立てる1杯をチョイスしよう。
人気店の飲茶アフタヌーンティーで、初夏のひとときを優雅に過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
一流ホテルがもてなす贅と美の時間。伝統×革新を体現した新たな広東料理
恵比寿にあるウェスティンホテル東京の2階、美食家に愛される広東料理の名門「龍天門」では、古代中国文化の王宮をイメージした空間が特別感を演出し、伝統と革新が融合したモダンな広東料理で最高の時間をもてなしてくれる。まるで香港へ小旅行するような気分で、本場さながらの味わい深い料理を楽しんで。
ウェスティンホテル東京の広東料理「龍天門」より、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの平日限定で、新緑が美しい季節にぴったりの「飲茶アフタヌーンティー“抹茶＆香港ディライツ”」が登場。
春に好評だった内容をベースに、初夏にふさわしい抹茶と香港のローカルスイーツをテーマにした特別なラインナップ。本格的な点心から華やかなスイーツまで全20種類が揃う、期間限定アフタヌーンティーをお見逃しなく。
・ウェスティンホテル東京の広東料理「龍天門」に、「飲茶アフタヌーンティー“抹茶＆香港ディライツ”」が登場
・2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで、平日限定での提供
・エッグタルトやアニマル饅頭など、香港の伝統菓子と抹茶を主役にした10種類のスイーツ
・セイボリーには酢豚やチャイナバーガーなど、龍天門の人気メニューが勢揃い
・特別仕様の点心は、蒸したてをワゴンサービスでいただける
・オプションの食事メニューや中国茶など多彩なドリンクも楽しんで
抹茶のほろ苦さと香港スイーツが織りなす華やかなデザート
スイーツは、香港の伝統菓子と抹茶を主役にした10種類がお目見え。
卵とミルクが芳醇に香る「マカオエッグタルト」や、外はカリッと、中はふんわり焼きあげた「香港エッグワッフル チョコレート 苺 コムハニー添え」、愛らしい「アニマル饅頭」にときめく。
さらに、濃厚でなめらかな「抹茶ブリュレ」や、ほろ苦さと甘みが重なる「抹茶プリンと杏仁豆腐のデュオ 文旦の香り添え」など、初夏らしい抹茶の味わいも充実。
「ひよこ型のパイナップルケーキ」や「タピオカ抹茶ミルク」など、最後のひと口まで龍天門の世界観に浸れるスイーツを堪能して。
龍天門の人気メニューが勢揃い。バラエティ豊かな前菜に舌鼓
セイボリーには、龍天門で人気を誇る前菜がずらり。爽やかな酸味の「東京ミニトマトの桂花陳酒漬け」や、甘酸っぱさが心地よい「パイナップル入り酢豚」、焼き物師が手がける「クリスピーポークのチャイナバーガー」など、こだわりの品々が並ぶ。
ほかにも、黒酢の香りとラー油が効いた「よだれ鶏」や、「海老の発酵調味料 麹のチリソース炒め」など、1品1品趣向を凝らしたメニューをいただけるのがうれしい。
点心師の技が光るプレミアムな点心は、蒸したてをワゴンでお届け
点心師がこのメニューのために腕を振るう点心は、飲茶ならではの楽しさを体感できるワゴンスタイルで。
ぷりっとした食感とうまみが際立つ「XO醤添えモンゴウイカ焼売」や、濃厚な蟹の風味が広がる「ズワイガニのプレミアム小籠包」などは、アフタヌーンティーでしか味わえない特別仕様。
「飛び魚卵のせほうれん草の海老蒸し餃子」など、蒸したての本格的な味わいを心ゆくまで楽しんで。
オプションの食事メニューや中国茶を含む多彩なドリンクにも注目
オプションメニューには、不動の人気を誇る「くるみ入り小さな担々麺」800円と「叉焼入り炒飯」600円が用意される。好みに合わせて、追加でお食事を楽しんで。
ドリンクは、龍天門オリジナルのブレンドハーブティーや、金芽紅茶、鉄観音烏龍茶などの本格中国茶、TWGティー2種など全9種類をフリーフローで。点心の繊細なうまみや、スイーツの奥行きを優しく引き立てる1杯をチョイスしよう。
人気店の飲茶アフタヌーンティーで、初夏のひとときを優雅に過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
一流ホテルがもてなす贅と美の時間。伝統×革新を体現した新たな広東料理
恵比寿にあるウェスティンホテル東京の2階、美食家に愛される広東料理の名門「龍天門」では、古代中国文化の王宮をイメージした空間が特別感を演出し、伝統と革新が融合したモダンな広東料理で最高の時間をもてなしてくれる。まるで香港へ小旅行するような気分で、本場さながらの味わい深い料理を楽しんで。