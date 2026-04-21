ウェスティンホテル東京から抹茶と香港スイーツの飲茶アフタヌーンティー登場。香港の伝統菓子やワゴンサービスの点心など20種類

ウェスティンホテル東京から抹茶と香港スイーツの飲茶アフタヌーンティー登場。香港の伝統菓子やワゴンサービスの点心など20種類