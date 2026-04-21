ブラックマヨネーズ・小杉竜一が、スナックを間借りして営業する町中華の店を取材。美人ママが登場し驚きの声があがっただけでなく、優しすぎる間借り条件にツッコミが入れられる場面があった。

【映像】スナックの美人ママが登場

4月17日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、「名店入り目前!? 今は間借りだけどウマい店」を小杉が調査。その中で、千葉・本千葉駅から徒歩3分の「スナック ようこ」を訪れた。

夜はスナックとして連日大盛況の同店だが、ランチタイムには店主の石原崇裕さんが間借りして町中華「泰昇軒キッチン」を営業し、リピーターが続出しているという。看板メニューであるチャーハン（500円）と餃子（300円）を食べた小杉は、「絵に描いたようなチャーハン」「めちゃくちゃ懐かしい」と絶賛した。

なぜスナックで町中華を間借りしているのか。きっかけは、石原さんがこの店に客として通っていたこと。80歳を超える祖母が営んでいる町中華の味を残したいと考え、祖母の元で1年間修行した後、ママに相談。「昼間は使ってないからいいよ」と快諾してくれ、現在は実店舗を出すべく間借りで資金を貯めている。

放送では、ママの細川陽子さんも登場。すると、小杉が「うわっ、若っ！ 何色かわからんリーゼントみたいなママが出てくると思ってた」と反応し、スタジオにも「あら若い」「きれい！」と驚きの声があがった。

そんな中、間借りの使用料について切り込むと、なんとお金は取っていないことが判明。代わりにランチで陽子ママ自慢のハヤシライスを提供し、その売上が陽子ママに入ることで家賃代わりにしているという。陽子ママの優しすぎる対応に、小杉は思わず「血繋がってるんですか？」とツッコミを入れた。

さらに小杉は、入店時に発見していた、「祝卒業」の文字が添えられた花束について質問。これは陽子ママが娘の高校の卒業式に持って行ったものだそうで、「ちょっと目立ってやろうと、私が（笑）」とお茶目なコメントが出ると、小杉は「店の周年かと思った」「誰が目立ってるねん、卒業式で（笑）」と再びツッコミを入れていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）