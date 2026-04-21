　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.72　6.11　5.99　6.96
1MO　7.74　6.11　6.09　7.08
3MO　8.11　5.99　6.64　6.98
6MO　8.61　6.16　7.29　7.31
9MO　8.85　6.35　7.65　7.52
1YR　8.98　6.54　7.89　7.69

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.64　9.53　7.01
1MO　7.37　9.60　7.00
3MO　7.76　9.41　7.07
6MO　8.37　9.56　7.33
9MO　8.70　9.63　7.53
1YR　8.88　9.69　7.69
東京時間10:25現在　参考値

やや高め推移となってきたが、まだ落ち着いた水準。