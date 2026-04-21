通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.72 6.11 5.99 6.96
1MO 7.74 6.11 6.09 7.08
3MO 8.11 5.99 6.64 6.98
6MO 8.61 6.16 7.29 7.31
9MO 8.85 6.35 7.65 7.52
1YR 8.98 6.54 7.89 7.69
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.64 9.53 7.01
1MO 7.37 9.60 7.00
3MO 7.76 9.41 7.07
6MO 8.37 9.56 7.33
9MO 8.70 9.63 7.53
1YR 8.88 9.69 7.69
東京時間10:25現在 参考値
やや高め推移となってきたが、まだ落ち着いた水準。
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:25現在 参考値
やや高め推移となってきたが、まだ落ち着いた水準。