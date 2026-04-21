元ステレオポニー・AIMI、シングルマザーを公表 「たくさん乗り越えなくちゃいけないことがありました」直筆で思い、公表してこなかった背景も説明
元ステレオポニーのメンバーでシンガーソングライターのAIMIが20日、公式サイトと自身のSNSを更新。シングルマザーであることを公表した。
【画像】ステレオポニー会見の様子（2011年当時）
手書きの文書で「応援してくださる皆さま・関係者の皆さまへ大切なご報告があります」と書き出し、「私、AIMIは現在、シンガーソングライターとして活動する中、シングルマザーとして生活をしています」と告白した。
続けて「こんなに大切なことなのに、言えるようになるまでたくさん乗り越えなくちゃいけないことがありました。ですが、いつだって私の中にある強い光は歌い続ける力を与えてくれています。このご報告を迎えられるまで、これまで支えてくれた方々へ感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。
最後に「これからは母としても、さらに強い光の中で、AIMIの音楽に出会えてよかったと思っていただけるよう、成長し続けられるよう努力してまいります。がんばります！今後もどうぞ、よろしくお願いします！！！」と締めくくった。
また公式サイトの発表で「これまでこのことを公表してこなかった背景にはいくつかの理由がございました」と説明。「まず、プライベートに関わる事柄についてはアーティスト活動においてこれまでも公表はしていなかった為 公にすべきか迷いがありました。また、妊娠出産について取り扱うことについて さまざまな事情の中にいらっしゃる方々への配慮も含めて慎重に扱いたい内容でもありました」とし、「加えて自身のレーベル OHELLO RECORDS を設立し独立した時期とも重なっておりましたが、独立そのものは妊娠や出産とは無関係であり不要な憶測やご心配を招くことを避けたいという思いもありました。さらに当時はコロナ禍という社会状況の中にあり、子どもが安全に成長していくための時間を大切にしたいという考えもありました」と事情を伝えた。
また「一方でライブ活動やメディア露出が以前より少なくなったことでファンの皆さまにご心配をおかけしてしまう場面もありました」「そして何より制作を続けていく中でAIMI自身が歌いたい言葉や表現にも少しずつ変化が生まれてきました」とも説明。「『ひとりの人間として日々を重ねる中で生まれる言葉やメロディを無理なく偽りなく音楽にしていきたい。10代から歌い続けてきたその歩みの先にある “今” を飾ることなく皆さまと共有しながらこれからのストーリーを一緒に見て共に歩んでいただきたい。』そうした本人の意思のもと このタイミングでご報告をさせていただくこととなりました」とつづった。
最後に「これからもAIMIは、自身の歩んできた道のりと現在の想いを大切にしながら音楽と真摯に向き合ってまいります。今後とも変わらぬご支援を賜れますと幸いです」と呼びかけた。
AIMIは9月4日生まれ、沖縄県出身。2008年、バンド・ステレオポニーのギターボーカルとしてソニーレコードでメジャーデビュー。2012年にバンドを解散し、2016年にソロ活動を本格始動。2019年に自身のレーベル「OHELLO RECORDS」を立ち上げた。単独でのアメリカ公演やアニメコンベンションなどにも参加。
【画像】ステレオポニー会見の様子（2011年当時）
手書きの文書で「応援してくださる皆さま・関係者の皆さまへ大切なご報告があります」と書き出し、「私、AIMIは現在、シンガーソングライターとして活動する中、シングルマザーとして生活をしています」と告白した。
続けて「こんなに大切なことなのに、言えるようになるまでたくさん乗り越えなくちゃいけないことがありました。ですが、いつだって私の中にある強い光は歌い続ける力を与えてくれています。このご報告を迎えられるまで、これまで支えてくれた方々へ感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。
また公式サイトの発表で「これまでこのことを公表してこなかった背景にはいくつかの理由がございました」と説明。「まず、プライベートに関わる事柄についてはアーティスト活動においてこれまでも公表はしていなかった為 公にすべきか迷いがありました。また、妊娠出産について取り扱うことについて さまざまな事情の中にいらっしゃる方々への配慮も含めて慎重に扱いたい内容でもありました」とし、「加えて自身のレーベル OHELLO RECORDS を設立し独立した時期とも重なっておりましたが、独立そのものは妊娠や出産とは無関係であり不要な憶測やご心配を招くことを避けたいという思いもありました。さらに当時はコロナ禍という社会状況の中にあり、子どもが安全に成長していくための時間を大切にしたいという考えもありました」と事情を伝えた。
また「一方でライブ活動やメディア露出が以前より少なくなったことでファンの皆さまにご心配をおかけしてしまう場面もありました」「そして何より制作を続けていく中でAIMI自身が歌いたい言葉や表現にも少しずつ変化が生まれてきました」とも説明。「『ひとりの人間として日々を重ねる中で生まれる言葉やメロディを無理なく偽りなく音楽にしていきたい。10代から歌い続けてきたその歩みの先にある “今” を飾ることなく皆さまと共有しながらこれからのストーリーを一緒に見て共に歩んでいただきたい。』そうした本人の意思のもと このタイミングでご報告をさせていただくこととなりました」とつづった。
最後に「これからもAIMIは、自身の歩んできた道のりと現在の想いを大切にしながら音楽と真摯に向き合ってまいります。今後とも変わらぬご支援を賜れますと幸いです」と呼びかけた。
AIMIは9月4日生まれ、沖縄県出身。2008年、バンド・ステレオポニーのギターボーカルとしてソニーレコードでメジャーデビュー。2012年にバンドを解散し、2016年にソロ活動を本格始動。2019年に自身のレーベル「OHELLO RECORDS」を立ち上げた。単独でのアメリカ公演やアニメコンベンションなどにも参加。