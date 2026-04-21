お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が20日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。体調面での不安を語った。

この日のトーク相手、お笑い芸人・永野から「井口は大スキャンダルとか特にない」と言われ、「そうですね」と返したが「3カ月で2回インフルエンザになっちゃったりして…」と吐露した。

「扁桃腺がもともとちょっと大きいので（所属事務所タイタンの）太田光代社長から“扁桃腺切りなさい”って言われた」といい、受診すると鼻声のほうを指摘された。「CT撮ったらとまず鼻を手術しなきゃって言われた。鼻と扁桃腺を同時に手術することになった」と説明した。

「大丈夫なの？違う人間になっちゃうよ？」と心配する永野に、「ほんとにそうです。訳分かんない所にイボもできてきて、どんどん違う人間になってる。声も違うし、顔もどんどんむくんできて」とぼやき、苦笑いした。

「治したら声は戻るんですか？」の問いには「声は多分良くなるし、有吉さんとかも手術してるみたいで。鼻の通りは良くなったけど花粉症になっちゃったみたいなのもあるんで…どっちがいいか分かんないですけど」と伝聞情報を紹介した。

手術のため「入院をまた夏ぐらいにしないといけない」と井口。3月にも、自身のYouTubeチャンネルで7月下旬に扁桃腺と副鼻腔炎の手術を行うことを告げていた。