【写真クイズ】この食材の名前は？　桜の花にそっくりですが

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■楕円です

正解：アーモンド

難易度：★★★☆☆

食べているのは、種の中にある部分です

アーモンドとはバラ科サクラ属に属する木の実で、桃や梅の仲間にあたります。

2月〜3月に桜に似た薄ピンク色の花を咲かせます。ヨーロッパ、とくにプロヴァンス地方などでは「春の訪れを告げる花」として知られています。

実は、私たちが食べているアーモンドは果肉でも種でもなく、種の中にある「仁（じん）」と呼ばれる部分です。ただし、まだ実が青く、中の種が硬くなる前の段階（春の数週間限定）の「グリーンアーモンド」と呼ばれるものであれば、果肉ごと食べることができます。

おもな産地はアメリカのカリフォルニア州で、世界の生産量の大半を占めています。そのほかスペイン、イタリア、オーストラリアなど、乾燥した気候の地域で広く栽培されています。

一般的に旬の時期は、収穫が行われる初秋から冬にかけてです。夏の終わりに果肉が乾き、殻が自然に割れ始めると収穫の合図となり、畑では木を揺らして実を落とす独特の収穫風景が見られます。

収穫後は殻付きのまま乾燥させます。こうすることで保存性が高まり、品質が安定するのです。

ローストの度合いによって味わいが若干変わるのもアーモンドの特徴です。

浅くローストしたものは香りが軽く、甘みが前に出やすく、深くローストすると香りが強まり、わずかに苦みが加わります。

そのままつまむだけでなく、刻んでサラダに散らしたり、魚や肉の衣に混ぜて焼いたりすると、香りと食感が料理に奥行きを与えます。

とくにお菓子づくりには欠かせない存在で、マカロンやフロランタン、ヌガーなど、アーモンドが主役の菓子は数えきれません。アーモンドプードルは焼き菓子にしっとりとした質感を与え、スライスアーモンドは焼くと香りが立ち、見た目にも華やかさを添えます。

中東では米料理に混ぜて使われ、香りのアクセントとして古くから重宝されてきました。

ちなみに、アーモンドには「スイート種」と「ビター種」があり、私たちが食べているのはスイート種で、ビター種はアーモンドエッセンスの原料として使われます。ビター種はそのままでは食べられませんが、香りの強さは圧倒的で、少量で独特のアーモンド香を生み出します。

美味しいアーモンドの見分け方

アーモンドは市販されているもののほとんどがロースト済みなので、ここではローストされたものの見分け方を紹介します。

まず、粒の形がそろっていて、表面に傷や欠けが少ないものを選びます。

焼き色は均一で、極端に濃い部分や黒ずみがあるものは避けましょう。

袋入りの場合、底に細かい粉が多く溜まっているものは、欠けたものが多かったり、鮮度が落ちている可能性があります。

香りを確かめられる場合は、油が酸化したようなにおいがないかを確認しましょう。

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アーモンドの注目栄養素

注目したい栄養素は、強力な抗酸化作用を誇るビタミンEです。アーモンドに含まれるビタミンEの量はナッツ類のなかでもトップクラスで、体内の細胞を酸化から守り、血管や肌を若々しく保つエイジングケアの効果が期待できます。

日々のストレスや紫外線で傷つきがちな体を内側から修復し、健やかなコンディションを維持するためには欠かせない存在です。

また、全体の約半分を占める脂質の大部分がオレイン酸である点も大きな特徴です。この良質な油は、血液中の悪玉コレステロールを抑制し、ドロドロ血を防いで動脈硬化などの生活習慣病のリスクの低減をサポートします。

さらに、現代人に不足しがちな食物繊維も豊富に含まれています。 食物繊維は整腸作用を促してデトックスをサポートしてくれるため、お腹の調子を整えるのにも非常に効果的です。

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