珈琲館 初夏限定♡トロピカルホットケーキと爽やか珈琲の贅沢時間

初夏の訪れを感じるこの季節、珈琲館から心ときめく限定メニューが登場♡南国フルーツを贅沢に使用したホットケーキと、爽やかな味わいの季節限定コーヒーが楽しめます。軽やかで華やかな味わいは、これからの季節にぴったり。ゆったりとしたカフェタイムを彩る新メニューをチェックしてみてください♪

とろじゅわ食感の贅沢ホットケーキ

「トロピカルミックスホットケーキ」は、銅板で丁寧に焼き上げたふんわり生地に、特製クリームとフルーツを合わせた一皿。

クリームチーズのコクと酸味にマンゴーの甘みをプラスしたオリジナルクリームが、生地と溶け合うことでとろけるような口どけを演出します。

さらに、マハチャノックマンゴーの濃厚な甘さ、パインと黄桃のソルベ、パッションフルーツソースが重なり、爽やかで奥行きのある味わいに。

ソースにディップしたり、ソルベをのせたりとアレンジも楽しめるのが魅力です。

トロピカルミックスホットケーキ



価格：1枚：980円～1,240円／2枚：1,280円～1,540円

販売期間：2026年4月23日（木）～6月下旬

※テイクアウト不可

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初夏にぴったりの爽やか珈琲

店内価格：750円～1,010円

同時に登場する「エチオピア モカ シャキッソ」は、華やかな香りとフルーティーな味わいが特徴の季節限定コーヒー。軽やかな飲み心地で、暑くなり始める季節にもぴったりの一杯です。

コーヒー豆 価格（200g）：2,350円

火山灰土壌で育ったコーヒー豆は、豊かな風味とやわらかな苦味を持ち、心地よい余韻を残します。また、地域復興にもつながる背景を持つサステナブルな一杯としても注目です。

販売期間：2026年4月23日（木）～9月下旬

※テイクアウト可能

おすすめペアリングで楽しむ

開発者おすすめの組み合わせは、「トロピカルミックスホットケーキ」と「エチオピア モカ シャキッソ」。

フルーツの甘酸っぱさとコーヒーの華やかな香りが重なり、軽やかな余韻を楽しめます。

また、「エチオピア モカ G-2」とのペアリングもおすすめ。ワインのような芳醇な香りとやさしい酸味が、ホットケーキの甘みを引き立て、後味をすっきりと整えてくれます。

初夏だけの特別なご褒美時間♡

南国フルーツの華やかさと、こだわりのコーヒーが織りなす初夏限定メニューは、日常にちょっとした贅沢を添えてくれます♡

気温が上がるこれからの季節にぴったりの軽やかな味わいで、心も体もリフレッシュ。ぜひこの機会に、特別なカフェタイムを楽しんでみてください♪