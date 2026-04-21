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一生に一度の注文住宅。夢が膨らむ一方で、SNSで目にする「欠陥住宅」や「施工不良」の事例に、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実は2026年現在、住宅業界の現場はかつてないほどの「限界」を迎えています。

今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、業界の裏側で起きている構造的な問題と、施主としてわが家を守るための具体的な「自衛術」を徹底解説します。



■ 1. 注文住宅は「家を買う」ことではない？

まず知っておくべきは、注文住宅はマンションや建売とは根本的に異なる、特殊な「請負契約」であるという点です。

・施主は「プロジェクトリーダー」： 注文住宅は、数千万円規模のビッグプロジェクトです。あなたはそのリーダーであり、全ての最終意思決定を行う役割を担っています。

・メーカーは「チーム」： あなたが叶えたい夢を、自分に代わって形にするプロ集団です。既製品を「買う」のではなく、チームと共に「つくり上げる」というスタンスが、トラブルを防ぐ第一歩になります。



■ 2. 崩壊寸前？現場監督が抱える「15件」の重圧

なぜ、これほどまでにトラブルが増えているのか。その最大の理由は、業界全体の深刻な「人手不足」と「キャパオーバー」にあります。

・職人は激減、スペックは向上： この20年で着工棟数は3割減りましたが、職人の数は半分以下に。さらに、省エネ基準の義務化などで工事の手間は増え、現場の負担はかつてないほど重くなっています。

・「プロジェクトマネージャー」の限界： 現場の責任者である監督は、一人で10～15件もの現場を同時に抱えていることも珍しくありません。数10人の関係者が動く複雑なプロジェクトをこれだけの数が並行すれば、物理的に「目が届かない」瞬間が生まれるのは、もはや構造的な欠陥とも言えます。



■ 3. トラブルを未然に防ぐ、3つの具体的な防衛策

現場の限界を前提とした上で、プロジェクトリーダーであるあなたができる「自衛」の方法が3つあります。

・言った言わない」をAIで防ぐ： トラブルの8割はコミュニケーション不足です。打ち合わせは必ず許可を得てレコーディングし、AIを活用して議事録を作成しましょう。記録をメーカーと共有するだけで、情報のズレは劇的に減ります。

・監督に「チェックのタイミング」を約束させる： 忙しい監督に「いつ、どのタイミングで現場へ行き、何をチェックするか」を事前に確認しましょう。「報告の約束」をしておくだけで、現場への意識が高まり、施工不良の抑止力になります。

・第三者の目（ホームインスペクション）を導入する： さくら事務所のインスペクターが「この日に行きます」と事前に伝えることは、現場にとって適度な緊張感を生みます。プロがチェックするという事実は、現場監督や職人さんにとっても「手抜きができない」という最高の動機づけになるのです。



【まとめ】「安心のライフジャケット」を身につけて、家づくりを楽しむ

注文住宅は苦労も多い分、完成した時の感動は何物にも代えられません。だからこそ、トラブルに怯えるのではなく、「リスクに先回りし、起きた時にどうリカバリーするか」というリーダーとしての視点を持つことが大切です。

「うちの現場監督、ちゃんと見てくれているかな？」「図面通りに施工されているか不安……」そんな想いを抱えたまま進むのではなく、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを、家づくりの「ライフジャケット」として活用してみてはいかがでしょうか。

プロの目で見えない場所のリスクを徹底的に洗い出し、不安な点を一つずつ解消した晴れやかな気持ちで、最高のマイホームを完成させましょう！