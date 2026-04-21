◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）

今週、国内Ｇ１はひと休み。香港ではＪＲＡ海外馬券発売対象レースとなるチャンピオンズデーのＧ１・３競走（２６日、シャティン競馬場）が行われる。クイーンエリザベス２世Ｃでは、昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボールが香港最強馬のロマンチックウォリアーに挑戦する。

壁は果てしなく高い。マスカレードボールの今年初戦のクイーンエリザベス２世Ｃには、世界歴代最高の獲得賞金５１億円超を誇るロマンチックウォリアーが待ち構える。主催者発表のレーティングは１２８で１２５の香港最強馬を上回っているが、手塚久調教師は「胸を借りる立場」とあくまで挑戦者であることを強調。ここまでＧ１・１３勝、地元では２３年１２月から９連勝中と、香港の英雄は規格外の強さだ。

だが、昨年の天皇賞・秋を制した日本中距離界のエースも、世界に通用する脚の持ち主だ。ジャパンＣでは、欧州最強馬のカランダガンと激しく競り合い、頭差の２着。レース後にルメールは「能力があるので次も楽しみ」と負けて強しの相棒を称賛。「まだ３歳で甘いところがある」と当時、課題も挙げており、４歳を迎えてのパワーアップにも期待していた。トレーナーは「いいか悪いかはレースしてみないと分からないけど」と前置きしながらも「力強さは出てきています」と成長を実感している。

当初はドバイ・シーマＣを予定していたが、国際情勢を考慮して回避。その後は大阪杯も視野に入れていたが、態勢が整わず見送って香港での初の海外遠征を選択した。１５日の国内最終追い切りでは、美浦・Ｗコースで６ハロン８１秒９、ラスト１ハロン１１秒１と、ともに自己ベストをマークし、状態に不安はない。指揮官が「手探りでいかないといけない部分もある」と慎重だが、輸送や初めての環境を克服した先にある頂点の景色は間違いなく絶景だ。（角田 晨）

クイーンエリザベス２世Ｃ展望

ロマンチックウォリアーは２２〜２４年に３連覇。昨年はサウジ、ドバイで日本馬に連敗したものの地元に戻って４連勝中。８歳になっても衰えはない。マスカレードボール、ジョバンニら日本勢が強敵に挑む。