フジテレビ「ぽかぽか」が２０日、放送され、ＭＣの１人、フリーアナウンサーの神田愛花（４５）が「後輩」にイラッとした出来事を明かした。

神田は２００３年にＮＨＫに入局。１２年にフリーに転身した。

横澤夏子が『同僚のイラッとする行動』を再現ＶＴＲで熱演。神田は「「３位（『秒で人格が変わる女』）は私はされたことがあって」と切り出し、「お手洗いですれ違った後輩が、無視するのよ、あいさつ。お手洗いを出た瞬間に、スタッフさんとかに『おはようございますぅ〜』とか（笑顔で）言って…。やる（態度が豹変する）女子ね！いますいます！」とあっけらかんと実体験を明かした。

これには、横澤が「具体的すぎて、ちょっと…」とどん引きし、スタジオは爆笑。ＭＣのハライチ・澤部が「ＮＨＫ時代？！…とかいろいろ考えちゃうから…」、岩井も「それしかなくない？だって…」と苦笑。すぐに澤部が「フリーになった後……かもしれませんけども」とフォローし、神田も「…のあと…だよね…」とごまかしながら笑顔。大笑いとなっていた。