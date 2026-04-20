進化したのに値下げ！ 気になる最安モデルとは？

電動化が進む自動車市場のなかで、各メーカーはラインナップの充実を図っています。トヨタも例外ではなく、その中核を担う電気自動車のひとつが「bZ4X」シリーズです。

最近では新たな派生モデルが登場したことで、あらためて従来モデルの価値にも注目が集まっています。

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2026年2月25日、トヨタは新たに「bZ4X ツーリング」を追加しました。これによりシリーズは従来のbZ4Xとあわせて2車種構成となり、ユーザーのニーズに応じた選択がしやすくなっています。

特にアウトドア志向の強いユーザーにとっては、ツーリングの登場が魅力的な選択肢となったといえるでしょう。

一方で、ベースとなるbZ4Xは、トヨタの電動車戦略を象徴する存在として引き続き重要な役割を担っています。

発売されたのは2022年5月で、当初はリース専用という形でスタートしましたが、2023年10月から一般販売が開始されました。その後も改良が続けられ、商品としての完成度は着実に高められています。

なかでも大きな節目となったのが、2025年10月9日に実施された改良です。このタイミングでバッテリーや駆動系に手が加えられ、性能面が大きく進化しました。

バッテリー容量は57.7kWhと74.7kWhの2種類に分かれ、用途やグレードに応じた選択が可能になっています。

航続距離も大幅に改善され、最大で746kmに達しました。これは従来の567kmから見ても大きな進歩です。さらに急速充電にも対応し、150kWの充電器を使えば10％から80％までを最短約28分で充電できます。

加えて、寒冷時の充電効率を高める機能も導入され、季節を問わず安定した使い勝手が期待できます。

走行性能の面でも進化は顕著です。「eAxle」と呼ばれるユニットを小型化しつつ性能を高めたことで、加速力も向上しました。

0-100km／h加速は最速5.1秒とされており、電動車らしい力強さを実感できる仕上がりです。

そのような中で注目されるのが、bZ4Xのなかでもっとも価格を抑えた「G（FWD）」グレードです。

このモデルはシリーズのなかでも最も手が届きやすい設定となっており、初めて電気自動車を検討する層にとって現実的な選択肢となっています。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mmと、同社の「ハリアー」（全長 4740mm×全幅1855mm×全高1660mm）に近いミドルクラスSUVとして扱いやすい大きさです。室内空間も十分に確保されており、日常使いからレジャーまで幅広く対応します。

装備面も充実しており、14インチのディスプレイやワイヤレス充電機能など、現代的な利便性がしっかりと押さえられています。

安全装備についても最新のシステムが標準で搭載されており、エントリーモデルであっても妥協は感じられません。

パワートレインは169PSの出力と268Nmのトルクを発揮し、日常走行には十分な性能を備えています。

航続距離は544kmで、通勤や買い物など日常用途には不安のない数値です。バッテリー保証が10年または20万kmとされている点も、長く乗ることを考えた際の安心材料になります。

価格（消費税込み）は480万円に設定されており、改良前の550万円と比べると手が届きやすくなりました。

さらにCEV補助金として130万円が適用されるため、実質的な負担はさらに軽減されます。

最上級モデルとの価格差は160万円に及び、この差をどう考えるかが選択のポイントになりそうです。