「ボート記者コラム仕事 賭け事 独り言」

本年度の４月から、デイリースポーツはとこなめボートのレース情報を常時配信。ＷＥＢ記事やＸでホットな話題を続々と提供している。

記者も１６日から開催の「第４０回半田大賞」に足を運び、とこなめの情報をしっかりと仕入れてきた。まず、レースの鍵を握る現行エンジン。昨年１１月１１日の「第８回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走」から初下ろしとなり５カ月が経過して、現在の相場では２連対率が５０％を超える９号機がエース格。「半田大賞」では地元とこなめのフレッシュルーキー、永田楽（２３）＝愛知・１３３期・Ｂ１＝が予選で２勝を挙げる活躍でエンジン素性の実力を示した。

惜しくも予選通過は逃したが、豪快な立ち回りはファンに鮮烈な印象を残した。今年の目標を聞くと「エンジン出しを勉強します。合っているときは乗れるけど、合っていないときはすごくこけて（転覆）しまう。乗りっぷりの良さを生かせる調整をしたいですね」と意欲たっぷり。今後の奮闘には期待したいところだ。

他では、１２号機は松竹大輔（愛知）が伸び中心に強力足に仕立げ、選手間でも「あのエンジンにはかなわない」と脱帽する超抜機。１４号機は関裕也（福岡）がレース足の良さを実感する自在型エンジン。この３機を手にした選手は、今後のレースでも舟券に貢献してくるだろう。

昨年１年間のコース別成績で、（イン戦の１着）は、東海地区でナンバーワンの５８・５％。全国的にも徳山の６３％、大村の６２・７％、下関の６２・２％に続く高い勝率を残している。ただ、「半田大賞」では、１Ｒで連日１号艇が敗れるレースが続き、イン優位の水面にしては波乱が多いな…、と改めて季節ごとのデータを調べてみると、今年の１〜３月では５５・７％とやや低め。対照的に、昨年夏の７〜９月は６２％と、季節によって相場は大きく変動していた。これから暑くなる季節を迎えると、次第にイン戦の勝率は高くなっていくと思われる。

とこなめでは、６月にＧ１・トコタンキング決定戦（６月１３〜１８日）、そして１１月にはＳＧ・チャレンジカップ（１１月２４〜２９日）とビッグレースがスタンバイ。一般戦も含め、今後も弊社からのお得な情報にご期待ください。（関西ボート担当・保田叔久）