M!LK佐野勇斗、自宅にカラオケ導入目指す「カラオケマイクは3本持っている」 “爆裂愛してる”ものを告白
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、22日発売の雑誌『JUNON』6月号（主婦と生活社）に登場する。
【番組カット】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太
音楽番組で見せる熱いパフォーマンスとバラエティで見せるわちゃわちゃ感のギャップに、誰もが心を奪われっぱなしなM!LK。進化が止まらない中、自分たちの「現在地」と大ヒット曲「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」の誕生秘話を語る。
さらに、多忙な日々のなかで見つけた喜びなど、5人の愛おしい素顔をたっぷり届ける。
また「爆裂愛してる」にちなみ、“爆裂に愛しているもの”を答える場面も。佐野勇斗は「部屋の充実」だといい、「カラオケを導入しようかと。カラオケマイクは3本持っている（笑）。それ（店で売っているやつ）じゃなくて、本気の機器を入れたいなと思っていて」と告白。吉田仁人が「防音はどうするの？」と聞くと、佐野は「DIYでやるつもり。あと、ベランダに人工芝を敷いて、そこに椅子を出して台本を読んだりしたいなあって思っている」と語る。
そのほか、塩崎太智（※崎＝たつさき）はジェラート、山中柔太朗はシール帳、曽野舜太はゲーム、吉田は入浴剤を爆裂に愛しているといい、熱弁する。
【番組カット】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太
音楽番組で見せる熱いパフォーマンスとバラエティで見せるわちゃわちゃ感のギャップに、誰もが心を奪われっぱなしなM!LK。進化が止まらない中、自分たちの「現在地」と大ヒット曲「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」の誕生秘話を語る。
さらに、多忙な日々のなかで見つけた喜びなど、5人の愛おしい素顔をたっぷり届ける。
そのほか、塩崎太智（※崎＝たつさき）はジェラート、山中柔太朗はシール帳、曽野舜太はゲーム、吉田は入浴剤を爆裂に愛しているといい、熱弁する。